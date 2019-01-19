Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
WhatsApp'ta yeni hata! Eski mesajlar yeniden ortaya çıkıyor…
WhatsApp'ta yeni hata!
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı artık bir yumurtaya ait
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı
Google Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
banner40

Tesla, yaklaşık 3 bin çalışanını işten çıkaracak

ABD'li elektrikli motor ve araç üreticisi Tesla, yaklaşık 3 bin çalışanının işine son verecek.

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:05
Tesla, yaklaşık 3 bin çalışanını işten çıkaracak

BBC'nin haberine göre, Tesla'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi ElonMusk, çalışanlara gönderdiği e-postada, araçlarının hala birçok ki için çok pahalı olduğunu belirtti. Yeni ve gelişmekte olan teknolojiyle üretimi ucuza getirmenin zorluklarına işaret eden Musk, iş gücünde yüzde 7 oranında kesintiye gidileceğini duyurdu. 

banner41
Musk, şirketin, 2018'in 4. çeyreğinde çok az kar ettiğini ve işçi sayısını azaltmaktan başka çarelerinin kalmadığını kaydetti. 

Üretim hedeflerini birçok kez karşılayamayan Tesla'nın, 45 binden fazla çalışanı bulunuyor. İş gücünde yüzde 7 oranında kesintiye gideceği açıklanan şirket, yaklaşık 3 bin çalışanını işten çıkaracak.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ABDTeslaçalışanHaberIşten çıkarma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM'den “Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı” açıklaması...
BM'den “Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı” açıklaması...
AB, Dağlık Karabağ görüşmelerini "olumlu" buldu
AB, Dağlık Karabağ görüşmelerini "olumlu" buldu
Burundi'de toprak kayması: 6 ölü
Burundi'de toprak kayması: 6 ölü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim