Tesla, yaklaşık 3 bin çalışanını işten çıkaracak

BBC'nin haberine göre, Tesla'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi ElonMusk, çalışanlara gönderdiği e-postada, araçlarının hala birçok kişi için çok pahalı olduğunu belirtti. Yeni ve gelişmekte olan teknolojiyle üretimi ucuza getirmenin zorluklarına işaret eden Musk, iş gücünde yüzde 7 oranında kesintiye gidileceğini duyurdu.
Üretim hedeflerini birçok kez karşılayamayan Tesla'nın, 45 binden fazla çalışanı bulunuyor. İş gücünde yüzde 7 oranında kesintiye gideceği açıklanan şirket, yaklaşık 3 bin çalışanını işten çıkaracak.