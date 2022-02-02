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Tesla yaklaşık 54 bin aracını geri çağırıyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, belirli koşullar altında kavşaklarda her zaman tam olarak durmadıkları için 'tam kendi kendine sürüş' özelliğine sahip 53 bin 822 aracını geri çağıracak.

02 Şubat 2022 Çarşamba 11:02
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Tesla yaklaşık 54 bin aracını geri çağırıyor
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Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) göre bu karar, şirketin Tam Kendinden Sürüş Beta (FSD Beta) yazılımı ile donatılmış Model S, X, 3 ve Y araçlarını etkileyecek.

Ajans, yardım özelliğinin, araçların kavşaklarda tamamen durmak yerine bazen 'yolda durma' yapmasına ve güvenlik riski oluşturmasına neden olduğunu söyledi.

Tesla, geçen ay NHTSA temsilcileriyle yaptığı toplantıların ardından işlevi devre dışı bırakmayı kabul etti.

Şubat ayında daha sonra çevrimiçi olarak yayınlanması planlanan bir yazılım güncellemesinin parçası olarak 'yuvarlanan duraklar' programdan kaldırılacak.

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