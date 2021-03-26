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The Ever Given'ın küresel ticarete verdiği zarar günde 9,6 milyar dolar

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı’nda mahsur kalan ve deniz trafiğinin durmasına yol açan “The Ever Given” adlı mega konteyner gemisi her gün tahmini olarak 9,6 milyar dolarlık (yaklaşık 77 milyar TL) bir zarara neden oluyor.

26 Mart 2021 Cuma 10:56
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The Ever Given'ın küresel ticarete verdiği zarar günde 9,6 milyar dolar

 Bu durum doğu ile batı arasında hayati bir geçiş sağlayan su yolu boyunca yapılan ticarette saatte 400 milyon dolarlık (yaklaşık 3 milyar TL)  bir kayba denk geliyor. Şu anda kanalın her iki tarafında 160’dan fazla ticaret gemisi bekliyor ve kanalın açılamasının haftalar alabileceği düşünülüyor. Diğer taraftan, tankerlerinin de kanaldan geçememesi nedeniyle petrol fiyatlarının biraz daha yükselmesi bekleniyor.

Panama bandıralı konteyner gemisi The Ever Green'in şiddetli rüzgar ve kum fırtınası sebebiyle Süveyş Kanalı'nda kontrolden çıkarak sürüklenmesi, ardından kanalı her iki yönde kapatmasıyla başlayan kriz derinleşiyor. Onlarca gemi yaşanan sıkışıklık nedeniyle yoluna devam edemezken, dünya deniz ticareti kabus dolu günler yaşıyor. Gemilerin yollarına devam edememesi nedeniyle günlük zarar 9,6 milyar doları bulurken, petrol fiyatları yükseliyor.

KANALIN AÇILMASI HAFTALAR SÜREBİLİR

Denizcilik firması Lloyd's List,  kanalın batıya giden trafi günde kabaca 5,1 milyar ABD Doları ve doğuya giden günlük trafiği yaklaşık 4,5 milyar değerindeki mallarla yüklü gemilerin geçtiğini belirtti. Ancak,uzmanlar , kurtarma çabalarına rağmen, gemiyi kaldırmanın haftalar alabileceğini söyledi. 

Japonyalı Shoe Kisen’ın sahibi olduğu Tayvanlı Evergreen Marine adlı şirket tarafından işletilen Ever Given, dört futbol sahası uzunluğuyla dünyanın en büyük konteynır gemileri arasında yer alıyor. 200 bin tonluk gemi, 20 bin konteyner taşıma kapasitesine sahip. Geminin sıkışması, Süveyş Kanalı'ndan geçmeye çalışan diğer gemilerin büyük geri dönüşlerine neden oluyor.

SÜVEYŞ KANALI KÜRESEL TİCARETİN YÜZDE 12'SİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Bununla birlikte, Afrika'yı Orta Doğu ve Asya'dan ayıran kanal, dünyanın en yoğun ticaret yollarından biri ve toplam küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sine ev sahipliği yapıyor. Taşınan ürünlerin arasında, petrol ile birlikte büyük ölçüde giyim, mobilya, imalat parçaları ve araba parçaları gibi tüketici ürünleri ürünleri yer alıyor. Öte yandan, son on yılda küresel ticaret genişledikçe konteyner gemilerinin boyutları neredeyse iki katına çıktı ve bu durum sıkıştıklarında onları kurtarma işini çok daha zor hale getirdi.

160'TAN FAZLA GEMİ BEKLİYOR

Lloyd's List’in iverilerine göre kanalın her iki ucunda bekleyen şu anda 41 dökme yük gemisi ve 24 petrol tankeri olamak üzere 160'tan fazla gemi var. 

Lojistik sağlayıcısı OL USA başkanı Alan Baer, ​​"Her gecikme günü için, gecikmeleri geri almanın iki gün süreceğini düşünüyorum. Şimdiye kadar geçen üç güni  altı günlük süregelen gecikmeler yol açıyor. Karaya oturmuş gemi, tüketici ürünleri yüklü binlerce konteyneri geciktirmenin yanı sıra, ihracat için gerekli olan boş konteynerleri de bağladı” dedi. 

PETROL FİYATLARI AYNI GÜN YÜZDE 7 ZAMLANDI

Diğer taraftan, petrol analiz firması Vortexaş 13 milyon varil ham petrol taşıyan on tankerin gemideki gecikmeden etkileneceğini ve petrolün Avrupa'ya yolculuğu 15 gün uzayacağını belirtti. Bu nedenle ptrol fiyatlarında belli bir miktarda yükselme olacağı aktarıldı. Geminin kanalı kapatmasından bir gün sonra hali hazırda petrol fiyatların  yüzde 7 zam geldi. 

ACİL DURUM PLANLARI

Kurtarma yetkilileri, Covid-19 salgınının halihazırda gerdiği küresel tedarik zincirlerine bir darbe olarak gelen tıkanıklığın  günler hatta haftalarca sürebileceğini söyledi. Bazı şirketler, yüksek değerli ve geciktirlemeyecek ürünlerinin yedeklerini müşterilerine trenlerle yolayacak.  Maersk ve Hapag-Lloyd adlı iki büyük nakliye şirketi ilse Süveyş Kanalı'ndan kaçınmak için alternatif seçenekler aradıklarını duyurdu. 

Öte yandan, Mısır Süveyş Kanalı Otoritesi (SCA), gemiyi römorkör, tarak ve ağır hafriyat ekipmanı ile yeniden yüzdürmek için elinden geleni yaptığını duyurdu.

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