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The Simpsons kehaneti yine mi tuttu?

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ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons) bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesi, diziyi hayranlarının gözünde özel kılıyor. Daha önce corona virüs, facetime, akıllı saat, Yunanistan'ın borç temerrüdü, kripto para hatta Donald Trump'ın başkanlığından ABD'deki Kongre Binası işgalini bile bilen dizi, bu sefer de Richard Branson'ın uzay uçuşu 2014'te tahmin ettiği iddiasıyla gündemde. İşte Simpsonlar'ın doğru çıkan ve çıkacağı konuşulan diğer tahminleri...

16 Temmuz 2021 Cuma 13:02
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The Simpsons kehaneti yine mi tuttu?

Simpsonlar, uzaya giden Virgin Galactic'in kurucusu milyarder Sir Richard Branson'ın uzay uçuşunu 2014'te tahmin ettiği iddiasıyla gündemde.

Uzaya çıkan Branson'ın görüntüsü, Simpsonlar'ın 2014 yılında yayınlanan 25'inci sezonunun 15. bölümü olan The War of Art'taki bir sahneyle benzerlik gösteriyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin törenini izleyen Twitter kullanıcıları, tören sırasında Harris'in giydiği kıyafet ile Lisa Simpson tarafından The Simpson'ın Bart to the Future bölümünde giyilen kıyafet arasındaki benzerliği anında fark ettiler.

ABD Başkanlık seçimlerindeki kıyafetleri 

Amerikan animasyon televizyon sitcomu Simpsons'ın 11. sezonunun 17. bölümü olan ve ilk olarak 19 Mart 2000'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fox ağında yayınlanan 'Bart to the Future', Lisa Simpson'ı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak tasvir ediyor. Bu bölümde, Lisa boynunda bir dizi beyaz inci bulunan mor bir pantolon giyiyor.

HARRIS DE BENZER BİR KOMBİN GİYDİ

Başkan Yardımcısı olarak yemin ederken Kamala Harris, Lisa'ya çok benzer bir mor tonunda bir ceket ve elbise kombinasyonu giydi ve hatta görünüşü tamamlamak için basit bir güçlü inci taktı.

Anahtar Kelimeler:
The SimpsonsThe Simpsons Kehaneti
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