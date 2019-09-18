Thunberg: "Bizi övmek için buraya çağırmayın, bir işe yaramıyor"

16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg ABD'de Kongre'de konuşma yaptı. Senato'nun iklim krizi çalışma birimine davet edilen genç iklim aktivistlerinden biri olan Thunberg, Senato üyelerine bir bilim insanı ya da siyasetçi değil, bir öğrenci olduğunu hatırlattı. Thunberg, "Bizi sadece ne kadar 'ilham verici' olduğumuzu söylemek için buraya çağırmayın çünkü bu hiçbir işe yaramıyor" dedi.

Senato'nun iklim krizi çalışma birimine davet edilen genç iklim aktivistlerinden Thunberg üyelere seslenirken "Lütfen övgülerinizi saklayın, biz bunu istemiyoruz" dedi. Thunberg iklim kriziyle mücadele etmek için tavsiye almak isteyenlerin bilim insanlarına başvurması gerektiğini hatırlatarak "Biz duyulmak istemiyoruz, biz bilimin duyulmasını istiyoruz" dedi. Thunberg, senato üyelerine "Yeterince çabalamıyorsunuz, üzgünüm" dedi.

Thunberg'in "Yeterince çabalamıyorsunuz" sözleri üzerine dinleyiciler alkışlamaya başladı. Demokrat senato üyesi Ed Markey, Thunberg'e "Sizlerin liderliğine ihtiyacımız var. Genç insanlar bu konunun gücü sizlersiniz. İklim krizine daha önce kimsenin değinmediği kadar değindiniz. Sizi anlıyoruz ve çabalarımızı arttıracağız" dedi.

20 Eylül'de gerçekleşecek Küresel İklim Grevi'nden önce yapılan iklim krizi çalışma birimi, Thunberg gibi birkaç iklim aktivistinin daha katılıyla gerçekleşti. İki gün gerçekleşecek çalışma biriminde senato üyeleri 'dönüştürücü iklim hareketi' için neler yapılabileceğini konuşuyor.

Birleşmiş Milletler'in İklim Hareket Zirvesi de 23 Eylül'de New York'da gerçekleşecek.

Obama: Thunberg gibi genç liderlerle şekillenmiş bir gelecek

Nobel Barış Ödülü adayı 16 yaşındaki Thunberg bu haftaya eski ABD Başkanı Barack Obama ile görüşerek başladı. Obama, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda iklim aktivisti Thunberg hakkında, "Yalnızca 16 yaşında olan Greta Thunberg daha şimdiden gezegenimizin en büyük savunucularından biri. Kendi jenerasyonunun iklim krizinin yüküyle baş başa kalacağını bilerek korkmadan gerçek adımlar attı. Obama Foundation'daki vizyonumuzun vücut bulmuş halini gösteriyor: Thunberg gibi genç liderlerle şekillenmiş bir gelecek"