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THY'nin uçağı hastalanan yolcu için Kanada'ya indi

İstanbul-Miami seferini yapan uçak, rahatsızlanan yolcu nedeniyle Kanada'nın Halifax Havalimanı'na iniş yaptı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 10:34
THY'nin uçağı hastalanan yolcu için Kanada'ya indi
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Türk Havayolları'na (THY) ait İstanbul-Miami seferini yapan uçak, hastalanan yolcu için rotasını değiştirerek Kanada'ya indi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY'nin İstanbul-Miami seferi için İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan TK77 sefer sayılı uçağında 30 yaşındaki bir erkek yolcu rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine pilot, rotasını değiştirerek uçağı Kanada'nın Halifax kentine indirdi. Hasta yolcu ve refakatçisi burada uçaktan indirilerek hastaneye sevk edildi.

Halifax Havalimanı'nda yakıt takviyesi yapılan uçak, 1 saat sonra tekrar havalanarak Miami Havalimanı'na iniş yaptı.

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