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THY uçağını wifi adresi Sudan'a indirdi!

Türk Hava Yolları'nın Nairobi-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağı, kabinde "bomba on board" adlı bir wifi adı nedeniyle Sudan'ın başkenti Hartum'a indi

30 Kasım 2017 Perşembe 16:57
THY uçağını wifi adresi Sudan'a indirdi!
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Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre Kenya'nın başkenti Nairobi'den havalanan TK608 sefer sayılı TC-JVE kuyruk tescilli uçakta, “bomb on board” isimli bir wifi ağının tespit edilmesi sonrasında kaptan pilot Hartum'a iniş kararı kararı aldı.

Hartum istasyonuna inen uçak için gerekli prosedürler işlenerek yolcular ve uçak güvenlik taramasından geçirildi. Uzmanlar söz konusu wifi ağının uçak içerisinde oluşturulduğu yönünde görüş bildirdi. Güvenlik prosedürlerinin işlenmesinin ardından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı ve boarding işlemleri yeniden başladı.

THY uçağı İstanbul'a gelmek için yeniden havalandı.

Wi-fi bağlantısının kim tarafından oluşturulduğu ise tespit edilemedi.

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