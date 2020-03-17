THY’den Londra’ya ek koronavirüs seferi

Türk Hava Yolları, Sağlık Bakanlığı tarafından yeni açıklanan uçuş yasakları nedeniyle Londra’dan yarın ek seferler düzenleneceğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, yeni yasak listesinde bulunan İngiltere’nin Londra Heathrow Havalimanı’ndan Boeing 777 tipi uçaklarla yarın İstanbul’a iki ek sefer yapılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamada, İngiltere uçuşlarının bu sabah 08.00 itibarıyla uçuşların durdurulacağı bildirilmişti.
THY’nin Londra-İstanbul ek seferleri şu şekilde:
- TK6904 Londra-İstanbul (07:15)
- TK6906 Londra-İstanbul (07:30)