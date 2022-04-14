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Tıbbi cihazlar yetersiz kaldı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 54 yaşındaki adamın makatından 2 kiloluk dambıl çıkarıldı.

14 Nisan 2022 Perşembe 19:34
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Tıbbi cihazlar yetersiz kaldı

Brezilya'da yaşayan 54 yaşındaki adam, bilinmeyen bir nedenle makatına 2 kilo ağırlığındaki dambılı soktu.

Dambılı içine kaçıran adam, bu kez karın ağrısı çekmeye başladı.

Hastaneye karın ağrısı şikayetiyle başvurarak doktorlara nedenini söylemeyen hasta, röntgen sonucunda içerideki dambılı gördü.

Tıbbi, cihazlar yetersiz kaldı

Karındaki yabancı cisimle şaşkına dönen doktorlar, ameliyat yönteminin zor olması ve tıbbi cihazların yetersizliği nedeniyle manuel yöntemlere başvurdu.

Hastayla ilgilenen doktor, elini yaşlı adamın makatına sokarak 2 kilo ağırlığındaki dambılı çıkardı.

Son Güncelleme: 14.04.2022 19:39
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