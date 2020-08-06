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TikTok İrlanda’da veri merkezi kuracak

Son dönemde ABD ve Çin arasında gerilime neden olan sosyal paylaşım platformu TikTok, İrlanda’da 420 milyon euroluk yatırımla bir veri merkezi kuracağını bildirdi.

06 Ağustos 2020 Perşembe 15:09
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TikTok İrlanda’da veri merkezi kuracak

Çinli şirketten yapılan açıklamada, İrlanda’da yeni bir veri merkezi kurularak Avrupa Birliğindeki (AB) kullanıcıların video, mesaj ve diğer verilerinin bu merkezde depolanacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre, gelecek 2 sene içerisinde faaliyete geçecek veri merkezi 420 milyon euroya mal olacak.

Şirket, söz konusu verileri halihazırda ABD’de depoluyor, Singapur’daki merkezinde ise bir kopyasını saklıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta sonu Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’u yasaklamak için kararname imzalayacağını bildirmişti.

Öte yandan TikTok’un sahibi olan ByteDance adlı şirket halihazırda ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki operasyonlarını Microsoft’a satmak için görüşmelere devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
TikTok
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