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TikTok videosu çekmek için bisikletle merdivenden iniyordu: Dengesini kaybedip düşen genç ağır yaralandı

İstanbul'da yabancı uyruklu bir genç, TikTok videosu çekmek için kullandığı bisiklet ile bir üst geçidin merdivenlerinden inerken dengesini kaybedip düştü. Genç ağır yaralandı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:26
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TikTok videosu çekmek için bisikletle merdivenden iniyordu: Dengesini kaybedip düşen genç ağır yaralandı

Zeytinburnu ilçesine bağlı Kazlıçeşme mahallesinde meydana gelen olayda Özbekistanlı Rohullah Dinger, bir arkadaşı ile TikTok'a video çekmek için üst geçitte buluştu.

18 yaşındaki Dinger, kullandığı bisiklet ile üst geçidin merdivenlerinden inmek isterken dengesini kaybetti. Kafa üstü yere düşen Dinger ağır yaralandı.

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Dinger'e ilk müdahaleyi yaparak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Dinger'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde detaylı inceleme yaparken cep telefonu ile görüntü çeken Dinger'in arkadaşından da bilgi aldı.

Son Güncelleme: 31.05.2021 16:59
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