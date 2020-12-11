TIME Dergisi "Yılın Kişisi"ni seçti

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan haftalık haber ve politika dergisi TIME "Yılın Kişisi"ni açıkladı.



1927 yılından beri o yıla damga vuran kişi ya da kişileri "Person of the Year" olarak kapağına taşıyan TIME Dergisi bu yıl ABD seçimlerini önemli buldu.



ABD'nin yeni Başkanı seçilen Joe Biden ve Kamala Harris derginin "2020 Yılın Kişisi" kapağında görülen isimler oldu.



Ülkede oldukça çekişmeli geçen bir seçimin ardından Joe Biden ve Kamala Harris, ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump'ı Oval Ofis'in dışına itmeyi başarmıştı.



Biden - Harris ikilisi 306 delege kazanırken, Trump ve yardımcısı Mike Pence 232'de kalmıştı. Biden - Harris seçimi kazanırken Cumhuriyetçilerin kaleleri olan Arizona ve Georgia eyaletlerini de hanelerine yazdırmayı başarmıştı.