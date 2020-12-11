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TIME Dergisi "Yılın Kişisi"ni seçti

TIME Dergisi, 2020 için "Yılın Kişisi" olarak ABD'de seçimi kazanan Joe Biden ve Kamala Harris ikilisini seçti. ABD'nin seçilen başkanlarını sık sık "Yılın Kişisi" ilan eden TIME Dergisi bu sefer ülkenin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli Başkan Yardımcısı olan Kamala Harris'i de listeye aldı.

11 Aralık 2020 Cuma 08:57
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TIME Dergisi "Yılın Kişisi"ni seçti

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan haftalık haber ve politika dergisi TIME "Yılın Kişisi"ni açıkladı.

1927 yılından beri o yıla damga vuran kişi ya da kişileri "Person of the Year" olarak kapağına taşıyan TIME Dergisi bu yıl ABD seçimlerini önemli buldu.

ABD'nin yeni Başkanı seçilen Joe Biden ve Kamala Harris derginin "2020 Yılın Kişisi" kapağında görülen isimler oldu.

Ülkede oldukça çekişmeli geçen bir seçimin ardından Joe Biden ve Kamala Harris, ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump'ı Oval Ofis'in dışına itmeyi başarmıştı.

Biden - Harris ikilisi 306 delege kazanırken, Trump ve yardımcısı Mike Pence 232'de kalmıştı. Biden - Harris seçimi kazanırken Cumhuriyetçilerin kaleleri olan Arizona ve Georgia eyaletlerini de hanelerine yazdırmayı başarmıştı. 

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