Time'nin anketinde Yılın Kişisi "Sessizliği Bozanlar" oldu

ABD'de haftalık yayın yapan Time dergisinin her yıl geleneksel olarak yaptığı ankette, bu yıl medya gündeminde büyük yer tutan cinsel taciz skandallarında maruz kaldıkları istismarları dile getirerek bu konudaki sessizliği bozan insanları "Yılın Kişisi" seçti.



Dergi, yaptığı açıklamada, yaptıkları ifşaatlarla sosyal medyada #metoo (ben de) gibi kampanyalara esin veren insanları "2017 Yılın Kişisi" ilan ettiğini duyurdu.



Derginin 18 Aralık'ta yayınlanacak konuyla ilgili kapağında, Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakkındaki taciz iddialarını ilk kez dile getiren kadınlardan biri olan aktris Ashley Judd, teknoloji şirketi Über'deki erkek egemen kültürle ilgili yazdığı blog yazısıyla şirketin patronu dahil 25 yöneticisinin kovulmasını sağlayan genç yazılım mühendisi Susan Fowler, bir radyocunun müzik ödül töreninde kendisine yaptığı tacizi mahkemeye taşıyan şarkıcı Taylor Swift ve çalıştığı yerde maruz kaldığı cinsel tacizi mahkemeye taşıyan çilek toplayıcısı Isabel Pascual yer alacak.



Aralarında cinsel taciz mağduru bazı erkeklerin de olduğu bu kişilerin tacize karşı sessiz kalmayarak kendileri gibi mağdur olanlara cesaret verdikleri ve uzun yıllardır hasır altı edilen bir konuyu kamuoyu gündemine taşıdıkları için ödüle layık görüldüğü vurgulandı.



Öte yandan ankette ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci, Çin Devlet Başkanı Si Jinping’in üçüncü olduğu kaydedildi.