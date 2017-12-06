Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
105304
ALTIN
156.726
DOLAR
3.8575
STERLİN
5.1628
EURO
4.5473
Birbirleriyle paylaşmak için zengin koca arıyorlar!
Birbirleriyle paylaşmak için zengin koca...
WhatsApp için radikal adım
WhatsApp için radikal adım
Uyurken eski kız arkadaşına tecavüz etti
Uyurken eski kız arkadaşına tecavüz...
Angelina Jolie’ye benzemek isteyen kadın herkesi kandırmış
Ameliyat değil, photoshopmuş!
Sosyal medyada organize olup şato satın aldılar
Sosyal medyada organize olup şato...

Time'nin anketinde Yılın Kişisi "Sessizliği Bozanlar" oldu

Dergi, yaptığı açıklamada, yaptıkları ifşaatlarla sosyal medyada #metoo (ben de) gibi kampanyalara esin veren insanları "2017 Yılın Kişisi" ilan ettiğini duyurdu.

06 Aralık 2017 Çarşamba 18:04
Time'nin anketinde Yılın Kişisi "Sessizliği Bozanlar" oldu
banner10

ABD'de haftalık yayın yapan Time dergisinin her yıl geleneksel olarak yaptığı ankette, bu yıl medya gündeminde büyük yer tutan cinsel taciz skandallarında maruz kaldıkları istismarları dile getirerek bu konudaki sessizliği bozan insanları "Yılın Kişisi" seçti.

Dergi, yaptığı açıklamada, yaptıkları ifşaatlarla sosyal medyada #metoo (ben de) gibi kampanyalara esin veren insanları "2017 Yılın Kişisi" ilan ettiğini duyurdu.

Derginin 18 Aralık'ta yayınlanacak konuyla ilgili kapağında, Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakkındaki taciz iddialarını ilk kez dile getiren kadınlardan biri olan aktris Ashley Judd, teknoloji şirketi Über'deki erkek egemen kültürle ilgili yazdığı blog yazısıyla şirketin patronu dahil 25 yöneticisinin kovulmasını sağlayan genç yazılım mühendisi Susan Fowler, bir radyocunun müzik ödül töreninde kendisine yaptığı tacizi mahkemeye taşıyan şarkıcı Taylor Swift ve çalıştığı yerde maruz kaldığı cinsel tacizi mahkemeye taşıyan çilek toplayıcısı Isabel Pascual yer alacak.

Aralarında cinsel taciz mağduru bazı erkeklerin de olduğu bu kişilerin tacize karşı sessiz kalmayarak kendileri gibi mağdur olanlara cesaret verdikleri ve uzun yıllardır hasır altı edilen bir konuyu kamuoyu gündemine taşıdıkları için ödüle layık görüldüğü vurgulandı.

Öte yandan ankette ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci, Çin Devlet Başkanı Si Jinping’in üçüncü olduğu kaydedildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Birbirleriyle paylaşmak için zengin koca arıyorlar!
Birbirleriyle paylaşmak için zengin koca arıyorlar!
Uyurken eski kız arkadaşına tecavüz etti
Uyurken eski kız arkadaşına tecavüz etti
Angelina Jolie’ye benzemek isteyen kadın herkesi kandırmış
Angelina Jolie’ye benzemek isteyen kadın herkesi kandırmış

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim