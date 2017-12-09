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Times Meydanı'nda ABD protestosu!

Dünyaca ünlü Times Meydanında toplanan binlerce kişi ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını protesto etti.

09 Aralık 2017 Cumartesi 18:00
Times Meydanı'nda ABD protestosu!
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Dünyaca ünlü Times Meydanında toplanan binlerce kişi ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararına tepki gösteren ABD'de yaşayan Filistinli ve diğer müslüman ülkelerinden binlerce kişi Times Meydanında 7'nci cadde ile 42'nci sokağın kesiştiği bölgede toplandı.

Trump'ın kararını eleştiren göstericiler, "Bu kabul edilemez. Filistin özgür olacak." ve "İsrail teröristtir, Filistin ise özgür." sloganları atarken, "Özgür özgür Filistin. Çok yaşa Filistin." diyerek tempo tuttu.

Göstericilerin ellerindeki "İsrail eşittir ırkçılık ve soykırım", "Kudüs kırmızı hattır", "İnsanlar işgal altında olunca direnme haklıdır" ve "Kudüs İslami topraklardır. Kimse bu gerçeği değiştiremez" yazılı dövizler dikkati çekti.

TRUMP YENİ BİR HAÇLI SEFERİ Mİ BAŞLATMAK İSTİYOR

Göstericilerden Fatima (20), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trump'ın kararını "kesinlikle onaylamadığını" ifade ederken, Filistin halkının yanında olduğunu söyledi.

New York'ta üniversite eğitimine devam eden Ahmad M. (22) de Trump hükümetinin kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini vurgularken, "İsrail devleti on yıllardır kutsal topraklarda kan döküyor, sonra da kendi davalarının kutsal olduğunu söylüyor. Bunun neresi kutsal? Bu hangi dinde kabul edilebilir." ifadelerini kullandı.

Üniversite eğitimi için 10 yıl önce ABD'ye gelen ve bilgisayar mühendisi olan Mohammed ise, "Bu ülkeye inançlara saygılı olduğu için gelmiştim. Trump'ın başkan seçilmesinden sonra ırkçılığın arttığını düşünüyorum. Trump yeni bir Haçlı Seferi mi başlatmak istiyor bilmiyorum. Özellikle iş yerinde ve sosyal çevremde insanların bana karşı davranışı çok değişti. ABD'den ayrılmayı ciddi olarak düşünüyorum." dedi.

Göstericilerin ellerindeki Filistin bayraklarının yanında bir Türk bayrağı ve bir de Küba bayrağı dalgalanırken, Ortodoks Yahudileri de göstericilere destek verdi.

Trump tarafından Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesini ve İsrail devletinin politikalarını eleştiren Ortodoks Yahudileri, "Bütün Filistin toprakları Filistinlilere geri verilmelidir." yazılı dövizler taşıdı.

Büyük bir Filistin bayrağı açan göstericilerin kendilerine ayrılan bölüme sığmaması sonucu 7'nci cadde ile 42'nci sokağın bazı bölümleri trafiğe kapatıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen protesto sırasında, New York polisi bazı göstericilere kendilerine ayrılan bölümde durmaları konusunda zaman zaman uyarıda bulunarak müdahale etti.

Öte yandan, karşı kaldırımda toplanan ABD ve İsrail yanlısı küçük bir grup ise iki ülkenin bayrağını açarak ve düdük çalarak protestoda bulundu. Bu gruptaki kişilerin sık sık İngilizce küfür içeren sözler sarf etmesi üzerine Filistin destekçileri tarafından tepki gösterildi.

KUDÜS'TEKİ YARIM ASIRLIK İŞGAL 

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etmişti. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saymıştı. 

BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

Trump, çarşamba günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamayla Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıkların başlaması talimatı verdiğini ifade etmişti. 

ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu. Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti.

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