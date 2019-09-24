Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu
Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu
Her 3 saniyede bir kişi demansa yakalanıyor
Son Dakika
Youtube'da o kural değişiyor!
Youtube'da o kural değişiyor!
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20 yıl önce başlıyor
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20...
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel eser
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel...

Times: "Sisi bir milyon kişilik protesto eylemine hazırlanıyor"

Mısır'da haftasonu ülkedeki yolsuzluk iddialarına karşı düzenlenen gösterilere geniş yer ayıran Times gazetesi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin "bir milyon kişinin protesto yürüyüşüne hazırlandığını" söylüyor.

24 Eylül 2019 Salı 11:21
Times: "Sisi bir milyon kişilik protesto eylemine hazırlanıyor"

The Times, "bir milyon kişilik yürüyüş çağrılarının ardından, Mısır liderinin iktidarının en büyük sınavına hazırlandığını" söylüyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Times, hafta sonu düzenlenen beklenmedik gösterilerin yetkilileri ve rejimi hazırlıksız yakaladığını ve eylemcilerin 2011'de Hüsnü Mübarek'in devrilmesiyle sonuçlanan Tahrir Meydanı protestolarını hatırlatır bir şekilde, rejimin yıkılmasını ve askeri yönetime son verilmesini isteyen sloganlar attıklarını vurguluyor.

Gazete, hafta sonundaki gösterileri eskiden ordu ihaleleri alan müteahhit Muhammed Ali'nin kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı iddialarının tetiklediğini ve Ali'nin internette yayımladığı videolarda, Savunma Bakanı Muhammed Ahmed Zaki'den, devrik lider Muhammed Mursi döneminde kendisi de savunma bakanlığı görevini yapan Sisi'yi devirmesini istediği kaydediliyor.

Ali'nin son yayımladığı videoda "Gelecek Cuma bir milyon kişilik yürüyüş yapacağız. Hazırlanmak ve büyük meydanlara gitmek için bir haftamız var. Savunma bakanından Sisi'nin gittiğini söyleyen bir yanıt bekliyorum. Bir karar almanızı bekliyorum" dediği belirtiliyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
SisiMısırBirMilyonHaberGündmeKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de Yüksek Mahkeme'den Boris Johnson'a şok!
İngiltere'de Yüksek Mahkeme'den Boris Johnson'a şok!
Cezayir'de hastane yangını: 8 bebek öldü
Cezayir'de hastane yangını: 8 bebek öldü
Zirveye Greta Thunberg damga vurdu: Trump'a bakışı olay oldu!
Zirveye Greta Thunberg damga vurdu: Trump'a bakışı olay oldu!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim