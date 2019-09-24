Times: "Sisi bir milyon kişilik protesto eylemine hazırlanıyor"

The Times, "bir milyon kişilik yürüyüş çağrılarının ardından, Mısır liderinin iktidarının en büyük sınavına hazırlandığını" söylüyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Times, hafta sonu düzenlenen beklenmedik gösterilerin yetkilileri ve rejimi hazırlıksız yakaladığını ve eylemcilerin 2011'de Hüsnü Mübarek'in devrilmesiyle sonuçlanan Tahrir Meydanı protestolarını hatırlatır bir şekilde, rejimin yıkılmasını ve askeri yönetime son verilmesini isteyen sloganlar attıklarını vurguluyor.

Gazete, hafta sonundaki gösterileri eskiden ordu ihaleleri alan müteahhit Muhammed Ali'nin kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı iddialarının tetiklediğini ve Ali'nin internette yayımladığı videolarda, Savunma Bakanı Muhammed Ahmed Zaki'den, devrik lider Muhammed Mursi döneminde kendisi de savunma bakanlığı görevini yapan Sisi'yi devirmesini istediği kaydediliyor.

Ali'nin son yayımladığı videoda "Gelecek Cuma bir milyon kişilik yürüyüş yapacağız. Hazırlanmak ve büyük meydanlara gitmek için bir haftamız var. Savunma bakanından Sisi'nin gittiğini söyleyen bir yanıt bekliyorum. Bir karar almanızı bekliyorum" dediği belirtiliyor.