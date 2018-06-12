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Timmermans: "Duvar örüp tel örgü çekerek göçü durduramazsınız"

AB'deki mülteci sıkıntısına değinen Timmermans, herkesin yardıma muhtaç olan bir insana yardım etmek zorunda olduğuna dikkati çekti.

12 Haziran 2018 Salı 10:21
Timmermans: "Duvar örüp tel örgü çekerek göçü durduramazsınız"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, duvarlar ve tel örgülerle göç dalgasının durdurulamayacağını belirterek, "Göç sorunu daha uzun yıllar devam edecektir. Kesinlikle acilen yapıcı çözümler bulmamız gerekiyor." dedi.

Timmermans, AB ve mülteciler hakkında NOS kamu yayın kuruluşuna açıklamalarda bulundu.

AB'deki mülteci sıkıntısına değinen Timmermans, herkesin yardıma muhtaç olan bir insana yardım etmek zorunda olduğuna dikkati çekti.

Timmermans, şöyle devam etti:

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"Yakınında mülteci dolu gemi bulunan ülkelerin bu insanları ülkeye alma mecburiyeti var. Bunun için anlaşmalar yaptık. Göç sorunu daha uzun yıllar devam edecektir. Kesinlikle acilen yapıcı çözümler bulmamız gerekiyor. Bu sorunu üye ülkelerin kendine bırakamazsınız çünkü İtalya gibi bazı ülkelere bu konuda ağır yük yüklenildi. İtalya şimdi mültecileri kabul etmiyor çünkü diğer ülkelerden yeterince dayanışma göremediklerini savunuyorlar. Diğer ülkeler ise İtalya'nın daha önceleri uyguladığı mülteci siyasetinden memnun değil. Siyasette bir şeyi istemediğini söylüyorsan o zaman nasıl olması gerektiğini de söylemelisin. Bir şeyi kesin biliyoruz; duvarlar ve tel örgülerle göç dalgasını durduramazsınız."

Son yıllarda siyasetçilerin yaptıkları açıklamaların ve "havalı" ifadelerinin sonuçları olduğunu dile getiren Timmermans, söylenen sözlerin neticeleriyle yüzleşilmesi gerektiğini çünkü her zaman müzakere masasına dönüleceğini anlattı.

 İtalya'da avro hakkında çok şeyler duyduklarını kaydeden Timmermans, "Fakat bazı sonuçları olduğunu görünce yine de avroyu terk etmeyeceklerini açıkladılar. Yani sonuçta tekrar bir araya geliniyor. Şu anda siyaset bütün AB üye ülkelerinde daha sertleştiği için çoğu zaman büyük laflar kullanılıyor fakat ifadelerin mutlaka sonuçları var." değerlendirmesini yaptı.

Frans Timmermans, ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası anlaşmalarla ilgili tavrına da değindi.

Anlaşmaları ihlal ederek uluslararası ticarete sınır koyanların kendi ekonomilerinde bundan zarar göreceğini vurgulayan Timmermans, "Bir başkasına muhtaç olmak güzel bir şey değil ancak genelde gerçekler budur. Onun için başkaları ile iyi anlaşmalar yapmanız gerekir ki her iki taraf için de iyi olsun." diye konuştu.

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