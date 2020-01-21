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Tıp dünyası şaşkın: Genetik hastalığı olan 15 yaşındaki kızın akılalmaz değişimi

Nadir görülen bir hastalık sebebiyle yaşlı görünen 15 yaşındaki kız geçirdiği zorlu bir dizi operasyonun ardından kamuoyunun karşısına çıktı. 10 farklı cerrahın katıldığı ameliyat sonrasında genç kız yaşıtları gibi görünmeye başladı.

21 Ocak 2020 Salı 10:34
Tıp dünyası şaşkın: Genetik hastalığı olan 15 yaşındaki kızın akılalmaz değişimi

Çin’de yaşayan bir genç kızın akılalmaz dönüşümü uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Yasal gerekçelerle ismi açıklanmayan ve Xiao Feng lakabını kullanan 15 yaşındaki kız nadir görülen bir hastalık dolayısıyla yaşından çok daha yaşlı görünüyordu. 15 yaşında olmasına rağmen 40-50 yaşında gibi görünen genç kız arkadaşlarının saldırılarına ve alaylarına maruz kalınca ameliyat oldu.

15 yaşındaki genç kadının hastalık dolayısıyla arkadaşları arasında alay konusu olduğu belirtildi.

Bir ay önce gerçekleşen kapsamlı ameliyat sonrasında Xiao Feng dün kamuoyunun karşısına çıktı. Progeria hastalığından muzdarip olan ve yüzünde kırışık ve sarkmaların olduğu genç kız Shenyang Sunline Estetik Cerrahi Hastanesi’nde ameliyat oldu.

7 saat süren ameliyata 10 cerrahın katıldığı açıklanırken, genç kızın son hali dün gece ortaya çıktı. Dış görünüşü dolayısıyla arkadaşlarının sözlü tacizine maruz kalan Xiao Feng’in ameliyat için yaklaşık 25 bin dolar ödediği belirtildi.

Genç kadının son hali uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

7 SANTİMETRELİK DERİ ALINDI
Mayo Clinic’e göre bir tedavisi olmayan hastalığa sahip insanların ortalama yaşam ömrü de daha kısa.

Xiao Feng’in annesinin de aynı hastalıktan muzdarip olduğunu açıklayan doktorlar, ameliyat sırasında genç kızın vücudundan 7 santimetrelik deri alındığını duyurdu. Doktorlar, Xiao Feng’in burnu, kaşları ve dudaklarının ameliyat edildiğini duyurdu.

15 yaşındaki kadının son hali gündem oldu.

Genç kızın babası Wang Hongde, “Bugün kızım için en mutlu gün. Xiao Feng’in ameliyatından sonraki gece deliksiz uyudum çünkü doktorların kızımın sağlık durumunu düzeltebileceğini ve mutlu bir geleceğinin olmasını sağlayacağından emindim.

Anahtar Kelimeler:
Tıp DünyasıGenetik Hastalığı
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