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Tır kuyruğu 40 kilometreyi geçti!

Avrupa ülkelerine yük götüren tırlar, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 40 kilometrelik sıra oluşturdu. Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü şehirde tır şoförleri sıcaktan korunmak için araçlarındaki klimaları kullandı. Şoförler, Bulgaristan'ın oluşan yoğunluğa çözüm bulamaması nedeniyle yetkililerden yardım istiyor.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 20:57
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Tır kuyruğu 40 kilometreyi geçti!

İstanbul'dan yükünü alıp İngiltere'ye götürmek için gümrükte sıra bekleyen Ersin Yurtkuran, 26 yıllık mesleği boyunca ilk defa 40 kilometrelik tır kuyruğuna şahit olduğunu belirtti.

"BU KUYRUK ÇİLESİNİN BİTİRİLMESİ LAZIM"

"26 senedir tır şoförüyüm yani 40 kilometreden ilk kez sıraya giriyorum" diyen Yurtkuran, "Hamzabeyli Sınır kapısından. İstanbul'dan yükledim, İngiltere'ye gidiyorum. Bu sabah saat 06.00'da otobandan ayrıldım ve navigasyondan baktım 40 kilometre yani biz burada 4 gün bekleyeceğiz. Bu sıraların, bu çilelerin bitmesi için bir şeylerin yapılması lazım artık Bulgaristan tarafından ile mi bizim taraf ile mi bir şeyler yapıp bu kuyruğun bitirilmesi lazım. Biz bu sıcağın altında yeri geliyor soğuk altında duruyoruz. Biz böyle bir şey hiç görmedik. 2 kilometre oluyordu 10 kilometre oluyordu acilen bu kuyruğun eritilmesi lazım, bu kuyruk çilesinin bitirilmesi lazım" dedi.

"SIRAYI 3 GÜNDE GEÇİYORUZ"

Burhan Poluk ise önemli bir yük taşıdığını kaydederek, "Arabamızın yükü önemli bir yük. Gitmesi gereken yere gitmesi gerekiyor, götüremiyoruz. Bulgar tarafından sıkıntı çekiyoruz. Bulgarlar zamanında maaşlarını almadı diye bu çileyi çekiyoruz. Kuyruk yaklaşık gişelere kadar gitmiş durumda 40'ın üzerinde kilometreyi gecik biz şu anda 34. kilometredeyiz. 40 kilometreden sırayı 3 günde geçiyoruz. Biz daha 2-3 gün daha bekleriz" ifadelerini kullandı.

En az 3 günde kuyruğu geçeceğini vurgulayan Can Çamur, sıranın Edirne'ye kadar uzadığını söyledi. Çamur, bir an önce çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

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