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Titanik yeniden vizyona giriyor

Tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü film unvanına sahip olan Titanik yeniden vizyona giriyor.

18 Ekim 2022 Salı 23:26
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Titanik yeniden vizyona giriyor



Başrollerinde Leonardo DiCaprio'nun ve Kate Winslet'in yer aldığı Titanik, 25 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşuyor. James Cameron'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, 4K, HDR ve 3D desteğiyle tekrar beyaz perdeye aktarılacak. Filmin haklarına sahip olan Disney, kült filmin 10 Şubat 2023 tarihinde tüm dünyada bir kez daha yayınlanacağını duyurdu.

Yolcu gemisinin 1912 yılında daha ilk seferinde bir buz dağına çarpmasını konu alan romantik ve dram tarzındaki film, tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü filmi. İlk sırada yine James Cameron imzalı Avatar yer alırken ikinci sırada Avengers: Endgame bulunuyor.

11 Oscar ödülü kazanarak adını sinema tarihine yazdıran film, 1997 yılında vizyona girdi.

Anahtar Kelimeler:
TitanikFilmVizyon
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Avatar
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