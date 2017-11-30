Togo'da "Anayasayı Değiştirmeyin" gösterisi

Batı Afrika ülkesi Togo'da, anayasanın değiştirilmemesi için düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Muhalefetin çağrısı üzerine sokaklara dökülen binlerce Togolu, mevcut anayasanın korunması ve Devlet Başkanı Faure Gnassingbe'nin istifası için başkent Lome'de yürüyüş yaptı.

Güvenlik güçlerinin kontrolünde düzenlenen gösterilerde protestocular, ellerinde, "1992 anayasası korunmalı", "Faure Gnassingbe seni istemiyoruz" ve "Tutuklu politikacılar serbest bırakılmalı" pankartlarıyla yürüyüş yaptı.

Muhalefet, talepleri karşılanıncaya kadar gösterilere devam edeceklerini açıkladı.

Protestoya katılan muhalefet liderlerinden Jean Pierre Fabre, AA muhabirine açıklamasında, hükümete karşı başlattıkları seferberliğin devam edeceğini söyledi.

Hükümete karşı mücadele etmek için ellerindeki tek silahın protestolar olduğunu belirten Fabre, "Henüz başlamayan bir savaşa giriyoruz. Siz düşünmeyin ki savaşa giderken silahlarımızı evde bıraktık. Hayır sahip olduğumuz tek silahla, yani protesto silahıyla bu savaşa giriyoruz." dedi.

Muhalefet kanadındaki Ulusal Değişim İttifakı mensuplarından JustinDjegnon, Togo'nun demokratik kalması için 25 yıldır hükümete karşı iyi niyetlerini koruduklarını ancak hükümetin bunu suistimal etmeye başladığını ileri sürdü.

SİYASİ KRİZİN ARKA PLANI

Hükümet, devlet başkanlığı seçimlerinde iki dönem sınırlamasını kaldırmak amacıyla anayasada değişiklik yapmak istiyor.

Sınırlamanın korunmasını isteyen muhalefet, ülke çapında gösteriler düzenliyor.

Muhalefet, ağustos ayından bu yana devam eden gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesiyle çıkan olaylarda 16 kişinin öldüğünü ve yüzlerce kişinin yaralandığını iddia ediyor.

Hükümetin geçen hafta ülkedeki siyasi krize son vermek için diyalog süreci başlatılacağını duyurmasına rağmen muhalefet, Gnassingbe'nin görevini bırakması için elinden geleni yapacağını açıklamıştı.