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Tokyo Camisi Müslümanlarla doldu taştı!

Japonya'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nda Tokyo Camisi'nde bayram namazı kıldı. Yaşanan yoğunluk sebebiyle namaz kılmak isteyen Müslümanlar sıraya girdi, namaz arka arkaya iki kez kılındı. Hutbeler Arapça, İngilizce, Türkçe ve Japonca olmak üzere 4 dilde okundu.

09 Temmuz 2022 Cumartesi 12:56
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Tokyo Camisi Müslümanlarla doldu taştı!
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Japonya'da bulunan Tokyo Camisi'nde Kurban Bayramı coşkusu yaşandı. Tokyo ve çevresinde yaşayan birçok farklı milletten Müslüman, erken saatlerde bayram namazını kılmak üzere Tokyo Camisi'ne akın etti.

YARDIM ETKİNLİĞİNE DE İLGİ BÜYÜK OLDU

Yoğun katılım nedeniyle namaz iki kez kılınırken, namaz sonrası düzenlenen yardım etkinliğine ilgi büyük oldu. Bayram namazını kılmak ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen Müslümanlar ile bu önemli günü karşılamak için Tokyo Camisi'ne geldiğini belirten Ürdün vatandaşı Ahmed Cedid, "Dünya genelindeki tüm Müslümanlara bayram vesilesiyle barış, refah ve mutluluk diliyorum" dedi.

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