Tokyo dünyanın en güvenli şehri seçildi

İngiltere'nin The Economist dergisine bağlı bir araştırma biriminin yaptığı çalışma, Tokyo’nun dünyanın en güvenli şehri olduğunu ortaya koydu.

The Economist tarafından Perşembe günü yayımlanan ‘2019 Güvenli Şehirler Endeksi’nde, Tokyo birçok kıstasın değerlendirildiği sıralamada zirvede yer aldı.



50 KRİTER DEĞERLENDİRİLDİ

Suç oranları, doğal afetlerden korunma başarısı, siber güvenlik gibi 50 kıstasın değerlendirildiği listede birinci seçilen Tokyo, söz konusu raporun yayımlanmaya başladığı 2015 yılından beri üçüncü kez dünyanın en güvenli şehri unvanını elde etmiş oldu. Tokyo dünyanın en güvenli şehri olarak seçilmesine rağmen, raporda şehrin halen yolsuzluk ve organize suçlardan etkilendiği belirtildi.

JAPONYA'DAN İKİ ŞEHİR

“Dünyanın en güvenli şehirleri” sıralamasında ikinci sırada Singapur yer aldı. Bir diğer Japonya şehri olan Osaka üçüncülüğü elde ederken, Osaka'yı Avustralya'nın Sidney şehri, Kanada'nın Toronto şehri, ABD'nin başkenti Washington, Danimarka’nın başkenti Kopenhag, Güney Kore'nin başkenti Seul ve Avustralya'nın Melbourne şehirleri takip etti.