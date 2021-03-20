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Tokyo Olimpiyatları'na yurt dışından seyirci kabul edilmeyecek

Japonya, koronavirüs salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yurt dışından seyirci kabul etmeyecek. Oyunları izlemek üzere bilet satın alan yaklaşık 600 bin yabancı katılımcıya para iadesi yapılacak.

20 Mart 2021 Cumartesi 14:04
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Tokyo Olimpiyatları'na yurt dışından seyirci kabul edilmeyecek

Uluslararası Paralimpik Komitesi'nden (IPC) yapılan açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), IPC, Tokyo Metropol Hükümeti (TMG), Tokyo Olimpiyat Komitesi ve Japon hükümetinin video konferans yoluyla bugün bir araya geldiği belirtildi.

Toplantıda alınan karar sonucunda, salgınının dünya genelindeki durumu göz önüne alınarak 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yurt dışından seyirci kabul edilmemesi konusunda görüş birliğine varıldığı ifade edildi.

Bu kararın, tüm katılımcılar ve Japon halkının güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı ve oyunların daha sağlıklı bir ortamda gerçekleşeceğine inanıldığı vurgulandı.

Seyircilere ücretleri iade edilecek

Yurt dışından bu oyunlara bilet alan seyircilere, ücretleri iade edilecek.

24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenmişti. Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.

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