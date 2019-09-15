Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi!
Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi!
Kanserden korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi şart!
İşte vücudumuzdaki bağışıklığı artıran besinler
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...

Toplu mezarda bulunan parçalara ayrılmış 44 ceset bir araya getirilebildi

Meksika'da adli tıp uzmanları Jalisco eyaletinde bulunan toplu mezardaki 44 cesedi tanımlamayı başardı.

15 Eylül 2019 Pazar 13:52
Toplu mezarda bulunan parçalara ayrılmış 44 ceset bir araya getirilebildi

Guadalajara kentinde bulunan toplu mezarda, 119 siyah poşet içinde insan kalıntıları tespit edilmişti.

BBC Türkçe’nin haberine göre; olay, Eylül ayı başında bölgeden gelen kokudan şikayet eden halkın yetkililere haber vermesi ile gün yüzüne çıktı.

Jalisco eyaleti, Meksika’daki uyuşturucu kaynaklı çete şiddetinin başta gelen mücadele alanlarından biri olarak tarif ediliyor.

Bu toplu mezar, eyalette bu yıl içinde bulunan ikinci büyük vaka olarak kayda geçti.

Siyah poşetlerden çıkarılan cesetlerin beden bütünlüğü bulunmadığı için, uzmanların parçaları bir araya getirmeye çalıştığı açıklandı.

FEDERAL DEVLETTEN ADLİ TIP UZMANI İSTENDİ 

Halen birçok beden parçasının tanımsız durumda bulunduğu da kaydediliyor.

Bölgede kayıp kişilerin araştırılması için çalışan bir kurum, federal devletten bölgeye daha fazla uzman göndermesini istedi.

Kurum yetkilileri, yerel adli tıp makamlarının olayın ölçeği nedeniyle yetersiz kaldığını savundu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
MezarHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili belirsizlik hala sürüyor
Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili belirsizlik hala sürüyor
Kara bulutlar Çin ekonomisi üzerinde toplanıyor
Kara bulutlar Çin ekonomisi üzerinde toplanıyor
Avusturya'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının 63. Genel Konferansı başlıyor
Avusturya'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının 63. Genel Konferansı başlıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim