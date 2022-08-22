Toza veda etmek için doğal yöntemler

Yaz aylarında temizlik her zaman kolay değildir. Hava sıcaklıkları yüksek olduğunda pencerelerin daha fazla açılmasıyla birlikte özellikle toz, evin her köşesine yerleşir. Peki evdeki toz sağlıklı ve doğal bir şekilde nasıl önlenir?

Alerjisi olan herkes için gerçek bir baş belası olan tozdan iç mekanları arındırmak sağlığı korumak için gereklidir.

Evinizi havalandırmak çok önemlidir. Evi havalandırmak iç mekandaki havayı yeniler ve kirleticilerden arındırır. Bunun için günde en az 15 dakika pencerelerinizi açın.

Evinizi her gün süpürün

Çok fazla toz toplayan halı veya mobilyalarınız varsa her gün süpürmek önemlidir. Sağlığınızı korumak için mikrofiber elektrikli süpürge torbasını tercih edin. Bu tip torbalar tozu daha etkili bir şekilde tutar ve alerjisi olanlar için idealdir.

Evde çok fazla eşya olması temizliği çok daha zor hale getirir. Bunu önlemek için yılda en az iki kez büyük bir temizlik yapın ve artık kullanmadığınız şeylerden kurtulun. En az 6 ay boyunca kullanılmamış giysiler veya eşyalar çok fazla toz biriktirdiği için sağlığınız için zararlıdır.

Tozdan kurtulmak için 15 doğal yöntem

İşte tozdan etkili bir şekilde kurtulmanıza yardımcı olacak 15 ipucu:

1. Tozu düzenli olarak temizleyin

Evde tozdan tamamen kurtulmanın neredeyse imkansız olduğunu bilin. Bununla birlikte, günlük temizlikle evinizdeki toz miktarını önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

2. Doğru malzemeyi kullanın

Toz almak için yüksek teknolojili temizleyicilere ihtiyacınız yok. Çoğu zaman, nemli veya mikro fiber bir bez gayet iyi iş görür ve tozu alır.

3. Yere eşya veya giysi yığmayın

Kirli çamaşırları veya kullanılmayan çamaşırları açıkta biriktiriyorsanız, bu oldukça kötü bir alışkanlıktır. Bir toz yuvası olmasının yanı sıra toz akarlarının gelişimini de tetikler.

4. Evde ayakkabıyla yürümeyin

Önce ön kapınızın önüne, ardından evinizin içinde ayakkabılarınızı çıkaracağınız ikinci bir paspas koyarak, dışarıdan toz girişini sınırlamış olursunuz.

5. Havalandırma deliklerinizi temizlemeyi unutmayın

Genellikle yüksekte ve erişilmesi zor olan havalandırma delikleri hızla toz yuvalarına dönüşür. Ancak havanın yenilenmesini sağladığı için tozlarının alınması önemlidir. Ayrıca hava akımı nedeniyle ortam havasındaki tozun dağılmasını da önleyecektir.

6. Giysilerin tozunu alın

Çamaşırlarınızı kolalayabilirsiniz, toz üzerlerine daha az çöker ve ayrıca gömlekleri ütülemek çok daha kolay olur. Giymediğiniz zamanlarda toz birikmesini önlemek için kıyafetlerinizi vakumlu torbalara koyabilirsiniz.

7. Nevresimlerinizi düzenli olarak temizleyin

Nevresimlerinizi 15 günde bir, hatta her hafta değiştirin. Ayrıca, özellikle toz akarlarına alerjiniz varsa, yastıklarınızı düzenli olarak yıkamayı unutmayın.

8. Perdelerinizi yıkayın

Perdelerinizi düzenli olarak yıkamayı unutymayın. Yılda en az iki kez perdelerinizi yıkayın. Kumaşın çok çabuk toz toplamasını önlemek için perdelerinizi yıkamadan önce soğuk suya ve iri tuza batırın.

9. Halılarınızı ve kilimlerinizi süpürün ve hafifçe vurun

Tercihen, tam güçte ve tüm tozları yakalamanıza izin verecek HEPA filtreli bir süpürge kullanın. Halıları ayda bir kez dışarı asın ve dövün.

10. Dolaplarınızı temizleyin

Mobilyalarınızın ve dolaplarınızın düzenli olarak tozunu alın. Mobilya üstleri için, çok fazla toz olduğunda kağıt yaprakları koyabilir ve çöp kutusuna atabilirsiniz.

11. Abajurları temizleyin

Abajurlar çok fazla toz çeker. Kumaş abajurlarınızı temizlemek için yapışkan rulo kullanın. Daha etkili bir temizlik için bir bezi biraz alkole batırın ve hafifçe ovalayın.

12. Televizyon ve bilgisayar ekranlarınızın tozunu alın

Televizyon ve bilgisayar ekranları elektrostatiktir, bu da onları gerçek birer toz mıknatısı yapar. Bunu önlemek için temiz, yumuşak bir bezi sıkılmış limon suyuna batırın ve ekranınızı nazikçe silin.

13. Bilgisayarınızın klavyesindeki tozu temizleyin

Bir bilgisayar klavyesi, genellikle saç, tırnaklar, tekstil lifleri, kağıt lifleri, gıda maddeleri vb. içeren gerçek bir mikro evrendir. Temizlemek için ters çevirin, ardından tüm bu öğeleri çıkarmak için hafifçe vurun.

14. Sade bir dekor benimseyin

İç mekanlarda daha az mobilya, daha az biblo ve genel olarak daha az eşya daha az toz demektir. Temizlik açısından zamandan tasarruf ve kolaylık sağlar.

15. Bitkilerinizin tozunu almayı unutmayın

Bunun için bir fırça veya hafif nemli yumuşak bir bez kullanabilirsiniz. Kaktüsler ve ısıdan korkmayan diğer tüm bitkiler için saç kurutma makinesi kullanın.