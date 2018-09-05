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Trablus'ta BM gözetiminde ateşkes sağlandı

Trablus'ta yaklaşık 10 gündür devam eden çatışmalarda BM gözetiminde ateşkes sağlandı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 09:50
Trablus'ta BM gözetiminde ateşkes sağlandı

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), yaklaşık on gündür çatışmalara sahne olan Trablus'ta ateşkes anlaşması imzalandığını duyurdu.

UNSMIL'in, sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame himayesinde Trablus'ta ateşkes sağlandığı belirtildi.

Paylaşımda, "Saldırıları sonlandırmak, sivillerin korunması, özel ve kamu mülklerinin muhafazası, Uluslararası Mitiga Havalimanı'nda uçuşların yeniden başlaması için ateşkes anlaşması imzalandı." ifadelerine yer verildi.

Anlaşmanın hangi taraflar arasında imzalandığına ilişkin bilgi verilmezken, UNSMIL'den gün içerisinde yapılan açıklamada, başkent Trablus'taki güvenlik durumunu tartışmak üzere Selame'nin katılımıyla Zaviye kentinde bir toplantı düzenlendiği duyurulmuştu.

Söz konusu toplantıda Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Başkanlık Konseyi üyeleri, İçişleri Bakanı, askeri yetkililer ile Trablus'ta bulunan çeşitli silahlı grupların liderlerinin yer aldığı aktarılmıştı.

UNSMIL tarafından yayımlanan bir diğer açıklamada, BM Libya Özel Temsilcisi Selame'nin, "Trablus'taki mevcut duruma ilişkin toplantı, kentteki tüm sorunları çözüme kavuşturmayı hedeflemiyor. Bu toplantı, problemleri çözmek adına uygun çerçeveyi belirlemek için çalışmaya başlamayı amaçlıyor." şeklindeki ifadesine yer verildi.

UMH'ye bağlı İçişleri Bakanı Abdusselam Aşur, geçen cumartesi de UNSMIL ve ulusal uzlaşı komitelerinin harcadığı yoğun çabalar neticesinde, Trablus'ta ateşkes ilan edildiğini duyurmuş ancak, çatışmalar devam etmişti.

Ortak operasyon odası

Öte yandan UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Trablus'a yönelik olası bir saldırıyı önlemek için alınacak tedbirleri önermesi adına ortak operasyon odası oluşturdu.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Serrac'ın başkomutan sıfatıyla yayımladığı karar gereği kurulan operasyon odasının ayrıca Trablus ve banliyölerindeki çatışmaları takip edeceği, gelişmeleri değerlendireceği kaydedildi.

Trablus'taki çatışmalar

Libya'nın başkenti Trablus, yaklaşık on gündür UMH'ye bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne oluyor.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu belirtilen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, Trablus'taki konuşlanma noktaları başta olmak üzere nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia ediyor.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı olmadığını belirtiyor.

UMH, 26 Ağustos'tan bu yana Trablus'ta yaşanan çatışmalarda bugüne kadar 61 kişinin öldüğünü, 159'unun yaralandığını açıklarken, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell yaptığı açıklamada, bir haftadan fazla süredir devam eden çatışmalarda ikisi çocuk, ikisi kadın olmak üzere en az 21 sivilin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını belirtmişti.

UMH Başkanlık Konseyi, kentteki çatışmalar nedeniyle dün başkent ve çevresinde olağanüstü hal ilan etmiş, geçen cuma günü ise Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar askıya alınmıştı. Libya Temsilciler Meclisi (TM) ise dün yapılması planlanan anayasa referandumu yasa tasarısı oylamasını, başkent Trablus'taki çatışmalar nedeniyle ertelediğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Trablus
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