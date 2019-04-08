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Trablus'ta çatışmalar: 21 ölü, 27 yaralı

08 Nisan 2019 Pazartesi 11:02
Trablus'ta çatışmalar: 21 ölü, 27 yaralı
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Libya'nın başkenti Trablus'ta darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler arasındaki çatışmalarda 21 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Libya'da UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Trablus'ta perşembe gününden bu yana süren çatışmalarda 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Emin Muhammed el-Haşimi, AA muhabirine, ölüler ve yaralılar arasında sivillerin de askerlerin de bulunduğunu söyledi. 

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

UMH'ye bağlı birliklerin Sözcüsü Muhammed Kanunu, Hafter'e bağlı güçlere karşı UMH'nin "Burkan al-Gadab (Öfke Volkanı)" operasyonunu başlattığını bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Trablusçatışma
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