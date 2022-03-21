Künye
Kıbrıs 8
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını öldürmekle tehdit etti
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını...
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit etti!
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit...
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla serbest bırakıldı
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla...
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
Türkiye'ye gitmek için Güney’den Kuzey’e geçtiler!
Türkiye'ye gitmek için Güney’den Kuzey’e...
Flaş Haber
Asgari ücrette son dakika!
Kapat

Trafik kazasında kaybettiği bacağından yemek yaptı!

Sosyal medyada kendi etiyle arkadaşlarına yemek yaptığı iddia edilen bir adamın görüntüsü bir anda viral oldu. Geçirdiği trafik kazasından sonra ayağını kaybederek ampute olan adamın doktorlardan sakat ayağını istediği öne sürüldü. Kesilen bacağından arkadaşlarına yemek yapan adamın kendi etini yediği anlar sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

21 Mart 2022 Pazartesi 11:42
466 Okunma
Trafik kazasında kaybettiği bacağından yemek yaptı!
banner108

Sosyal medyadaki bir görüntü herkesi şaşkına çevirdi. İsmi açıklanmayan bir adamın kendi etini arkadaşlarıyla beraber yediği anlar dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Trafik kazası geçiridkten sonra diz kısmından ampute edilen bacağını doktordan teslim alan adam, arkadaşlarını eve çağırarak yemek hazırladı.

Kesilen bacağını doktorlardan teslim aldıktan sonra evine arkadaşlarını çağıran adamın hikayesi akıllara durgunluk verdi. Reddit’te anlatılan olayda adamın kendi bacak ve ayak etinden arkadaşları için taco hazırladığı görüntüler yer aldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İklim değişikliği nedeniyle denizanaları kıyıları istila edecek
İklim değişikliği nedeniyle denizanaları kıyıları istila edecek
Dünyanın en uzun aracı daha da uzatıldı: 30,54 metre
Dünyanın en uzun aracı daha da uzatıldı: 30,54 metre
133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı düştü
133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı düştü










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim