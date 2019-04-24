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Trafik kazasından sonra komaya giren kadın 27 yıl sonra uyandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde oğlunu okula götürürken bindiği araç kaza yapan Munira Abdulla, 27 yıllık komanın ardından uyandı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 12:36
Trafik kazasından sonra komaya giren kadın 27 yıl sonra uyandı
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde oğlunu okula götürürken bindiği araç kaza yapan Munira Abdulla, 27 yıllık komanın ardından uyandı. Kaza gerçekleştiği gün 4 yaşında olan oğlu Omar şimdi 32 yaşında. Omar, "Umudumu hiç kaybetmedim, bir gün uyanacağını biliyordum" dedi.Kaza, 1991 yılında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain şehrinde gerçekleşti.

32 yaşındaki Munira Abdulla'ın oğlunu okula götürmek için bindiği araç, bir okul servisiyle çarpıştı. Genç anne komaya girerken, o zaman 4 yaşında olan oğlu Omar, kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. 

Munira, yattığı hastanede yıllarca tüple beslendi ve fizyoterapi seanslarına girdi. Doktorlar ise gözlerini açabilme ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi. 

Ancak 2017'de Kraliyet Mahkemesi, aileyi farkına varınca Almanya'da tedavi görmesi için yardımda bulundu. ​Munira'nın Almanya'daki doktoru Neroloji Uzmanı Ahmad Ryll, "Öncelikli hedefimiz, bilincine kavuşması için vücudundaki organların işlevlerini yerine getirmesini sağlamaktı, Tıpkı büyümesi için iyi toprağa ihtiyaç duyan hassas bir bitki gibi" dedi.

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2018 yılındayken, bir gün annesinin ses çıkarmaya başladığını belirten Omar, bundan 3 gün sonra uyandığımda birinin ismimi söylediğini duydum. Bu annemdi, adımı söylüyordu, mutluluktan havalara uçmuştum" dedi. 

Yıllardır annesine tedavi sürecinde destek olan Omar, "Umudumu hiç kaybetmedim, bir gün uyanacağını biliyordum" diye konuştu. 

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ne göre, "Bilinç kaybı durumunda, birisini geri getirmeihtimalini tahmin etmek imkansız". Munira'nın başından geçen vakaya çok az rastlanıyor, ancak uzun süre komada kaldıktan sonra sağlığına kavuşan örnekler var.

Daha önce, Terry Wallis isimli bir adam, 19 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası 19 yıl komada kalmış ancak tekrar uyanmıştı.

Eski Formula 1 Dünya Şampiyonu  Michael Schumacher de 2013'de Fransa'da yarış sırasında kaza geçirmiş, 6 ay komada kalmıştı. Schumacher, tedavi görmeye devam ediyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası
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