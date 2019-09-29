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Tren, raylara giren file çarptı!

Hindistan´da rayların üstünde yürüyen file tren çarptı. Görüntülere göre, trenin çarptığı filin yerden kalkmakta zorlandığı ve ağır yaralandığı görüldü.

29 Eylül 2019 Pazar 11:32
Tren, raylara giren file çarptı!

Hindistan´ın Batı Bengal eyaletinde Banarhat-Nagrakata seferini yapan yolcu treni, o sırada raylardan yürüyen bir file çarptı.

DHA

Görüntülere göre ağır yaralanan filin yerden kalkmakta zorlandığı ve yavaşça kalkarak ormanlık alana doğru yürüdüğü görüldü. Yolcu treninin motor kısmının da dağıldığı ve makinistin çarpışmanın sonunda yaralandığı bildirildi. 2013 yılından beri 67 file tren çarptığını belirten yetkililer, önlemlerin sıkılaşacağını bildirdi. Daha önce 2015 yılında ormanlık alanlardaki hız limiti 50 kilometreden 25 kilometreye indirilmişti. DHA

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