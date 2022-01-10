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Tren uçağa çarptı, pilot saniyelerle kurtuldu!

ABD'den gelen kaza haberi herkesi şaşkına çevirdi. Kaliforniya'da kalkıştan kısa bir süre sonra tren raylarına düşen uçağı görenler inanamadı. Olay yeri yakınındaki polisler kazaya hemen müdahale ederken, uçağın pilotunu son anda sıkıştığı yerden çıkarmayı başardılar. Saniyeler sonra gelen tren ise uçağa hızla çarptı. Görüntüler ise sosyal medyada viral oldu.

10 Ocak 2022 Pazartesi 14:47
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Tren uçağa çarptı, pilot saniyelerle kurtuldu!
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Film gibi olay ABD'de yaşandı. Kalkıştan bir süre sonra bilinmiyen bir nedenle düşen bir çok tren raylarına çarptı. Şans eseri olay yerinin yakınında bulunan polis ekipleri hemen kaza yerine geldi. Pilotun içeride sıkıştığını fark eden polisler, gelen trenin çarpmasından saniyeler önce pilotu çekip kurtarmayı başardı. İşte sosyal medyada gündem olan kazanın detayları...

UÇAK, TREN RAYLARININ ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kaliforniya'da dün meydana gelen olayda Pacoima bölgesinden kalkmaya çalışan bir uçak, kısa süre içinde yakınlarda bulunan bir tren rayının üzerine düştü. Olay yerine gelen polisler hızlıca pilotu kurtarmaya çalışırken, gelmekte olan tren fark edildi.

PİLOTU SON ANDA KURTARDILAR

Polisler, pilotu son anda uçaktan çekip çıkarmayı başardı. Videoda, pilotun resmen saniyelerle kurtulduğu görülüyor. Olay yerinden geçmekte olan bir görgü tanığının çektiği videoda olay anı anbean görüntülendi. Görgü tanığı uçağın bir parçasının da kendine çarptığını söyledi.

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada pilotta kesik ve morluklar olduğu ve tedavi altında olduğu öğrenildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa sürede viral oldu.

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