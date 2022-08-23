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Tribünde cinsel ilişkiye girdiler!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kalifroniya eyaletindeki bir beyzbol stadyumunda yaşanan olaya herkesi şaşırttı. Oakland Athletics beyzbol takımının maçında iki taraftar boş tribünlerde cinsel ilişkiye girmeye başladı. Polis güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek çiftin kimliğini tespit etmeyi başardı.

23 Ağustos 2022 Salı 12:22
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Tribünde cinsel ilişkiye girdiler!


Amerika Birleşik Devletleri’nin Kalifroniya eyaletinde hafta sonu bir beyzbol maçı sırasında yakınlaşan bir çiftin o anları pahalıya patladı. Oakland Athletics ve Seattle Mariners beyzbol takımları arasındaki maçta iki taraftar stadyumdaki tribünlerin boş olmasını fırsat bilerek cinsel ilişkiye girdi. O anlar başka bir taraftar tarafından çekilerek sosyal medyada yayınlandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Oakland polis departmanı konuya dair soruşturma başlattıklarını dile getirdi. Çifte 6 aya kadar hapis cezası verilmesi ya da 1000 dolara kadar para cezasına çarptırılması bekleniyor.

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