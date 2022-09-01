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Tribünde seks skandalı! 'Faul' yapınca oyundan atıldılar

Pazartesi gecesi Rogers Center'da Toronto Blue Jays ve Chicago Cub arasında gerçekleşen maç esnasında seks yaptıkları iddia edilen bir çift taraftar, oyundan atıldı. Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayılıp viral oldu. Birçok kişi olayı tiye alıp espriler yaparken, kimileri de durumu ayıpladı.

01 Eylül 2022 Perşembe 13:36
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Tribünde seks skandalı! 'Faul' yapınca oyundan atıldılar


Stadyumun en üst katında köşede, kucak kucağa cinsel ilişkiye girdikleri fark edilen ikili, önce izleyicilerin dikkatini çekti. Daha sonra ise durum güvenlik görevlilerine bildirilmiş olacak ki iki görevli yavaş yavaş olay yerine geldi. Yaklaşıp uyarmakta çekimser kaldıkları iddia edilen görevliler, çifti uyardıktan sonra onlara çıkışa kadar eşlik ettiler.

SUÇLAMADA BULUNULMADI

görevli

Toronto Polis Teşkilatı, söz konusu olayla ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını söyledi. Bu da, ikiliyle ilgili herhangi bir suçlamada bulunulmadığı anlamına geliyor. Toronto Blue Jays ise olaya ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

eşlik

Ancak sosyal medya kullanıcıları olayla oldukça ilgiliydi. Birçok insan paylaşılan görüntüler üzerine türlü espriler yaparak ortamı şenlendirdi. Ancak kimileri de durumdan hiç hoşlanmadıklarını ve böyle bir aksiyonu oldukça uygunsuz bulduklarını belirttiler.

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