Tribünde seks skandalı! 'Faul' yapınca oyundan atıldılar

Stadyumun en üst katında köşede, kucak kucağa cinsel ilişkiye girdikleri fark edilen ikili, önce izleyicilerin dikkatini çekti. Daha sonra ise durum güvenlik görevlilerine bildirilmiş olacak ki iki görevli yavaş yavaş olay yerine geldi. Yaklaşıp uyarmakta çekimser kaldıkları iddia edilen görevliler, çifti uyardıktan sonra onlara çıkışa kadar eşlik ettiler.

SUÇLAMADA BULUNULMADI

Toronto Polis Teşkilatı, söz konusu olayla ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını söyledi. Bu da, ikiliyle ilgili herhangi bir suçlamada bulunulmadığı anlamına geliyor. Toronto Blue Jays ise olaya ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Ancak sosyal medya kullanıcıları olayla oldukça ilgiliydi. Birçok insan paylaşılan görüntüler üzerine türlü espriler yaparak ortamı şenlendirdi. Ancak kimileri de durumdan hiç hoşlanmadıklarını ve böyle bir aksiyonu oldukça uygunsuz bulduklarını belirttiler.