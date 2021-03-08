Tropikal yağmur ormanı örtüsünün üçte ikisine zarar verildi

Norveç Yağmur Ormanları Vakfı’nın araştırmasında, ağaç kesimi ve arazi dönüştürme çalışmaları yüzünden, dünya tropikal yağmur ormanlarının yüzde 34'ünün yok olduğu hesaplandı.

Zararın yarısından fazlası Güney Amerika'da

Söz konusu ormanların yüzde 30'unun da insanlar tarafından zarar verilerek yangına ve gelecekteki yıkıma karşı daha savunmasız hale getirildiği kaydedildi.

Bu ormanlardaki yıkımın yarısından fazlasının ise Güney Amerika’daki Amazon ve sınırındaki yağmur ormanlarında gerçekleştiği belirlendi.