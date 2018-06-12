Daha önce başta Defense News olmak üzere ABD medyası, uçak gemisi ve ona eşlik eden diğer savaş gemilerinin Rusya ve Çin'in ‘meydan okumalarına' karşı koymak için Akdeniz bölgesinde uzun bir süre kalabileceğini bildirmiş ama ABD Savunma Bakanlığı Pentagon bu haberi doğrulamamıştı.
Truman uçak gemisi taarruz grubu Akdeniz'e döndü
ABD Deniz Kuvvetleri, USS Harry Truman uçak gemisi ve ona eşlik eden taarruz grubunun bir kez daha Suriye ve Irak’taki IŞİD’e karşı operasyonlara katılmak amacıyla geçtiğimiz Pazar günü Akdeniz'e döndüğünü duyurdu.
12 Haziran 2018 Salı 10:33