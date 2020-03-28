Trump 100 bin solunum cihazı üretme emri verdi

ABD Başkanı Donald Trump yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadelede gelecek 100 gün içinde 100 bin solunum cihazı üreteceklerini ya da bunları edineceklerini söyledi.

Trump ayrıca ABD tarihindeki en büyük ekonomik paketini de onayladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da kameralar karşısına geçti. Trump, “Önümüzdeki 100 günde 100 bin ek solunum cihazı üreteceğiz ya da edineceğiz. Bu, ABD’nin bir yıl içindeki solunum cihazı üretiminin 3 katı bir rakam olacak” dedi.

Virüsü bir an önce yenmek istediklerini söyleyen Trump, “Benim önceliklerim belli. Önce insanların hayatı ve güvenliği sonra ekonomi” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump bu solunum cihazların üretimi konusunda anlaşmazlığa düştüğü General Motors’a karşı ise, kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı tanıyan “savunma üretim yasası”nı devreye soktu.

ABD Başkanı Trump ayrıca corona virüs salgınından kaynaklanan ekonomik çöküşü önlemek için hazırlanan 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini imzaladı.

Paketle zarara uğrayan kişi ve işletmelerin sübvanse edilmesi öngörülüyor.

Twitter’dan da açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, “ABD tarihindeki en büyük ekonomik paket olan teşvik paketini onayladım.