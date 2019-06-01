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Trump 2020 seçimleri için adaylığını açıklayacak

ABD Başkanı Trump, 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için 2. dönem başkan adaylığını 18 Haziran'da resmen açıklayacağını duyurdu

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:20
Trump 2020 seçimleri için adaylığını açıklayacak
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ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için 2. dönem başkan adaylığını 18 Haziran'da resmen açıklayacağını duyurdu.

Trump, 2020'den yeniden başkanlık yarışında olacağını Twitter hesabından ilan etti.

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Trump, açıklamasında, "İkinci dönem başkanlık için yarışacağımı 18 Haziran'da First Lady Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence ile beraber Florida'nın Orlando kentinde ilan edeceğim. 20 bin kişilik Amway Center'da yapılacak tarihi buluşmada bize katılın." ifadesini kullandı.

Demokratlarda başkan aday adaylığı yarışını eski Başkan Yardımcısı Joe Biden açık farkla önde götürüyor.

8 Kasım 2016'da yapılan 58. başkanlık seçimlerini kazanarak ABD'nin 45. Başkanı olan Trump, 20 Ocak 2017'de yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlamıştı.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

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TrumpHaberKıbrısGündem2020
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