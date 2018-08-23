Trump ABD'yi tehdit etti!

ABD Başkanı Donald Trump, eski avukatı Michael Cohen'in itirafçı olmasıyla birlikte gündeme gelen 'görevden azledilme' tartışmalarına yanıt verdi.

Fox and Friends isimli programda konuşan Trump, "Harika iş çıkaran birini nasıl azledebilirsiniz bilmiyorum. Eğer herhangi bir zamanda azledilirsem, bence piyasa çöker, herkes çok fakir olur. İnanamayacağınız rakamlar görürsünüz" ifadelerini kullandı.

Röportajda ekonomik başarılarından da bahseden Trump, kendisi seçilmeseydi Amerikan ekonomisinin kötü durumda olacağını savundu.

Trump'ın bu açıklamaları, ABD ile Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok ülkenin yaşadığı ekonomik gerilim sırasında geldi. Bilindiği gibi Trump yönetimi alüminyum ve çeliğe getirdiği ek vergilerle diğer dünya ülkelerinin tepkisini çekmiş ve ticaret savaşı başlatmakla suçlanmıştı.

Trump, seçim yasalarını ihlal ettiğini kabul ederek savcılıkla işbirliğine giden eski avukatı Michael Cohen'i de 'hikayeler uydurmakla' suçlamıştı.