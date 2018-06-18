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Trump, ABE'yi Meksikalı göçmenleri yollamakla tehdit etmiş

Jean-Claude Juncker'in zirve sırasında yapılan tartışmalarda, ABD Başkanı Trump'ın kişisel üslubunun parçası olan iğneleyici şakalardan nasibini aldığı belirtildi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 15:04
Trump, ABE'yi Meksikalı göçmenleri yollamakla tehdit etmiş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın başkenti Ottawa'da düzenlenen G-7 Zirvesi'nde Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye, "Sizde göçmenlik sorunu yok. İstersen 25 milyon Meksikalıyı sana yollayabilirim. İnan bana koltuğu kaybetmen çok uzun sürmez" dediği ortaya çıktı.

Wall Street Journal gazetesinin, toplantılarda bulunan AB yetkililerine dayandırdığı haberine göre, zirvede, Trump ile diğer ülke liderleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Komisyonu Başkanı

Jean-Claude Juncker'in zirve sırasında yapılan tartışmalarda, ABD Başkanı Trump'ın kişisel üslubunun parçası olan iğneleyici şakalardan nasibini aldığı belirtildi.

Gazeteye bilgi veren yetkililer, Trump'ın, göçmenlik konusu ele alınırken, Japonya Başbakanı Abe'ye hitaben, "Şinzo, sizde göçmenlik problemi yok ama istersen 25 milyon Meksikalıyı sana yollayabilirim. İnan bana koltuğu kaybetmen çok uzun sürmez" dediğini aktardı.

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Trump'ın, İran ve terörizm konusu tartışılırken de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a, "Terörizm konusunu en iyi senin biliyor olman gerek Emmanuel. Çünkü bütün teröristler Paris'te" dediği ifade edildi.

Ayrıca AB Komisyonunun, ABD'li teknoloji şirketlerine veri güvenliği konusunda getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Trump'ın, Komisyon Başkanı Junker için "acımasız katil" ifadesini kullandığı kaydedildi.

Bir yetkili, zirve boyunca liderler arasında Trump'ın üslubuna dair bir rahatsızlık hissinin belirgin olduğunu ancak liderlerin sözlü iğnemeler karşısında sakin ve aklı selimle hareket etmeye gayret ettiğini belirtti.

Zirvede, Trump'ın ev sahibi Kanada'nın Başbakanı Justin Trudeau ile gümrük vergileri konusunda yaptığı tartışma kamuoyuna yansımıştı. Trump, Trudeau hakkında "Başbakan Justin Trudeau, ben ayrıldıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyip, 'ABD gümrük vergilerinin adeta hakaret olduğunu' ve 'itilip kakılmayacağını' söyleyene kadar G-7 toplantılarımızda çok uysal ve nazik davrandı. Oldukça iki yüzlü ve zayıf" ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray'ın eleştirilerinin hedefi olan Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, Kanadalıların Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD askerleri ile omuz omuza savaştığını hatırlatarak, ABD'nin Kanada'dan ithal edilecek çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasını

Kanada halkına "hakaret" olarak nitelendirmişti.

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