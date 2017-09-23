Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104123
ALTIN
145.704
DOLAR
3.4910
STERLİN
4.7053
EURO
4.1702
Kendisiyle evlendi
Kendisiyle evlendi
Sonbahar enfeksiyonlarından korunmanın 7 yolu!
Ders zili çaldı enfeksiyon dönemi...
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Çocuklar pes etmeyi 'ebeveynlerinden öğreniyor'
Sakın pes etmeyin!
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat

Trump: "Başka seçeneğimiz yok"

ABD'nin Alabama eyaletinde Cumhuriyetçi seçmenlerle mitingde bir araya gelen Trump, iç ve dış politikayla ilgili birçok konuda değerlendirmeler yaptı.

23 Eylül 2017 Cumartesi 11:29
Trump: "Başka seçeneğimiz yok"

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u kastederek, "Roket adam çok daha önce Clinton ve Obama tarafından ele alınması gereken bir konuydu. Yıllar önce ele alınmalıydı ama alınmadı. Şimdi ben bu konuyla ilgileniyorum çünkü bunu halletmemiz lazım" dedi.

ABD'nin Alabama eyaletinde Cumhuriyetçi seçmenlerle mitingde bir araya gelen Trump, iç ve dış politikayla ilgili birçok konuda değerlendirmeler yaptı.

Kuzey Kore ile ilgili sert açıklamalarını sürdüren Trump, bu konunun yıllar önce ele alınması ve nükleer denemelerle ilgili tehditlerin önceden engellenmesi gerektiğini söyledi.

"DEMOKRATLAR GEREKLİ ADIMLARI ATMADI"

Kim Jong-un'u kastederek sözlerine devam eden Trump, "Roket adam çok daha önce Clinton ve Obama tarafından ele alınması gereken bir konuydu. Yıllar önce ele alınmalıydı ama alınmadı. Şimdi ben bu konuyla ilgileniyorum çünkü bunu halletmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Trump, Demokratların Kuzey Kore konusunda gerekli adımları atmadığını savundu.

Kuzey Kore'yle ilgili sorunu çözmeleri gerektiği vurgusunu yapan Trump, "Başka seçeneğimiz yok. Belki bazı adımlar işe yarar, belki de yaramaz. Ben kişisel olarak işe yarayacağından emin değilim ancak ne olursa olsun, güvende olduğunuzu söyleyebilirim" diye konuştu.

"OBAMACARE MUTLAKA DEĞİŞECEK"

Öte yandan Trump, "Obamacare" olarak bilinen sağlık sigortası yasasının değiştirilmesiyle ilgili süreçte "hayır" oyu kullanacağını açıklayan Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain'e yüklendi. Trump, "Bu Obamacare mutlaka değiştirilecek. Buna 'hayır' demek, dürüstçe söylemek gerekirse korkunç" değerlendirmesinde bulundu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da seçilmişlerin seçim günü
Fransa'da seçilmişlerin seçim günü
BM'de reform talepleri artıyor
BM'de reform talepleri artıyor
Almanya yarın sandık başına gidiyor
Almanya yarın sandık başına gidiyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim