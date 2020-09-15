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Trump: Bilimin bildiğini sanmıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, California ziyaretinde, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bilim insanlarının havaların daha da ısınacağı açıklaması hakkında konuşan Trump, "Ben bilimin bunu gerçekten bildiğini sanmıyorum" dedi.

15 Eylül 2020 Salı 11:15
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Trump: Bilimin bildiğini sanmıyorum

Trump, California ziyareti esnasında, orman yangınlarını görüşmek ve bilgi almak için, aralarında California Valisi Gavin Newsom'ın da bulunduğu yerel yetkililerle bir araya geldi. 

Yerel yetkililerin, orman yangınlarının büyüme sebebi olarak, mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıklarını göstermesinin ardından Trump, "Havalar daha da soğuyacaktır, göreceksiniz." yorumunda bulundu.

Trump, California Doğal Kaynaklar Ajansı Sekreteri Wade Crowfoot'un, "Ancak bilim adamları havaların daha da ısınacağını söylüyor." demesi üzerine ise "Ben bilimin bunu gerçekten bildiğini sanmıyorum." yanıtını verdi.

California Valisi Newsom, eyaletteki ormanların yüzde 56'sının mülkiyetinin federal yönetime ait olduğunu ve bu nedenle de orman yönetimini geliştirmenin federal yetkililerin görevi olduğunu anımsattı.

Trump ise "Yangınlar büyük bir sorun, ama bu sorun çözülecektir. Bu ciddi yangınlarda yaşamını yitirenleri tanrı kutsasın. California halkına büyük destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan Trump, orman yangınlarında vatandaşların kurtarılmasında yer alan bazı Ulusal Muhafızlara madalya taktı.

ABD'nin batı yakasındaki California, Oregon ve Washington eyaletlerinde son bir ayda en az 33 kişinin ölümüyle sonuçlanan orman yangınları etkisini sürdürüyor.

Yangınların ilk başladığı eyalet olan California'da 15 Ağustos'tan bu yana düşen 13 binden fazla yıldırım, 900'den fazla yangına neden olmuş, 64 binden fazla kişi tahliye edilmiş, 12 bin 500 kilometrekareden fazla ormanlık alan kül olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, California'daki yangınları "büyük afet" ilan ederek federal yardıma onay vermişti.

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