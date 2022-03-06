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Trump: Birbirleriyle kavgaya başlarlar, biz de arkamıza yaslanarak oturup izleriz

ABD Başkanı Biden'ın Rusya'ya yönelik tavrını eleştiren Donald Trump'tan ilginç bir öneri geldi. Trump, "Rusya'yı bombalayıp suçu Çin'e atalım" dedi.

06 Mart 2022 Pazar 13:04
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Trump: Birbirleriyle kavgaya başlarlar, biz de arkamıza yaslanarak oturup izleriz
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin, Rusya’yı "Çin bayraklı" savaş jetleriyle vurup, "suçu Çin’e atmasını" önerdi.

Amerikan basınındaki haberlere göre Trump, Ulusal Cumhuriyetçiler Komitesi Bağışçıları toplantısında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’yı vurmayacaklarını söylemeyi bırakmaları gerektiğini belirtti.

Trump, NATO’yu “kağıttan kaplan” şeklinde nitelendirerek, “Hangi noktada, insanlığa karşı bu kitlesel suçlara katlanamayacağımız söylenecek? Bunun olmasına, devam etmesine izin veremeyiz.” ifadesini kullandı.

"ARKAMIZA YASLANIP İZLERİZ"

ABD’nin, F-22 savaş uçaklarına "Çin bayrağı" asarak Rusya’yı bombalamasını, ardından da "suçu Çin’e atmasını" öneren Trump, “Artık birbirleriyle kavgaya başlarlar, biz de arkamıza yaslanarak oturup izleriz.” değerlendirmesinde bulundu.

"SADECE BENİM DÖNEMİMDE YAPAMADI"

Cumhuriyetçi senatörler, Trump’ın şakasını kahkahalarla alkışladı. Trump, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sadece kendi döneminde başka bir ülkeyi işgal etmediğini savunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Biden
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