Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Arabadan uyuşturucu çıktı
Arabadan uyuşturucu çıktı
Postayla uyuşturucu geldi
Postayla uyuşturucu geldi
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Lefkoşa'da uyuşturucu operayonu
Lefkoşa'da uyuşturucu operayonu
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti

Trump: Çin, Biden'ın kazanmasını istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in devlet medyasının ve Çinli liderlerin ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanmasını istediğini iddia etti.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:16
660 Okunma
Trump: Çin, Biden'ın kazanmasını istiyor

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıcak Gelişme: Çin devlet medyası ve Çin liderleri, Biden'ın ABD seçimlerini kazanmasını istiyor. Bu olursa ki olmayacak, Çin ülkemizin sahibi olacaktır." ifadesini kullandı.

Biden'ın Çin'in desteğiyle seçimleri kazanmasının ekonomik etkilerine de dikkati çeken Trump, "(Biden seçimi kazanırsa) Şu anda rekor kıran borsamız tam anlamıyla çöker." görüşünü savundu.

Trump, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının sorumlusu olarak gördüğü Çin'e yönelik son günlerde sert söylemler takınıp sert adımlar atarken, Demokrat Rakibi Joe Biden'ı da "Çin yanlısı" olmakla suçluyor.  

Anahtar Kelimeler:
TrumpÇinBiden
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya'da vaka artışı devam ediyor
İspanya'da vaka artışı devam ediyor
İngiliz bilim insanlarından önemli buluş
İngiliz bilim insanlarından önemli buluş
ABD'de koronavirüs aşısının ikinci klinik denemeleri başladı
ABD'de koronavirüs aşısının ikinci klinik denemeleri başladı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim