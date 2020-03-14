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Trump Corona virüs testi yaptırdı

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece yeni tip Corona virüs (Covid-19) testini yaptırdığını açıkladı.

14 Mart 2020 Cumartesi 20:07
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Trump Corona virüs testi yaptırdı

Beyaz Saray’da Covid-19 salgınına ilişkin üst düzey toplantıdan sonra basın toplantısı düzenleyen ABD lideri, dün gece söz konusu salgına ilişkin testi yaptırdığını ifade etti.

"Dün gece alıp laboratuvara götürdüler. Birkaç güne sonuçlanır." diyen Trump, bir soru üzerine, ateşinin normal olduğunu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini kaydetti.

Geçen günlerde görüştüğü 4 Brezilyalı yetkilinin Corona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, Trump'ın Corona virüs testi yaptırıp yaptırmayacağı merak konusu olmuştu.

ÜLKEDE EYALETLER ARASINDA DA SEYAHAT KISITLAMASINA GİDİLEBİLİR

Seyahatlerle ilgili uyarılarda da bulunan Trump, bir soru üzerine, İngiltere ve İrlanda’ya yönelik de seyahat kısıtlamalarını yakında duyuracağını ifade etti.

Trump, ülke içinde de bazı eyaletler arasında seyahat kısıtlamalarına gidebileceklerini açıkladı.

Borçların ertelenmesi ve yeniden yapılandırılmasının da gündemde olduğunu belirten Trump, Amerikan Merkez Bankasını (FED) eleştirerek, "Borçlarımızı tekrar yapılandıracağız ama borçlarımız çok daha uygun oranlarda tekrar yapılandırılabilirdi." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpCorona VirüsCovid-19Beyaz Saray
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