Trump corona virüse karşı etkisi kanıtlanan 3 ilaçla aynı anda tedavi edilen gezegendeki tek insan

Yeni tip corona virüse(Covid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump’ın tedavisi büyük bir ilgiyle yürütülüyor. 74 yaşındaki Trump, hastaneden taburcu edilmesinin ardından “Hastalıktan korkmayın. 20 yıl öncekinden daha iyi hissediyorum ” açıklaması yaptı. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump’a, Regeneron’un antikor kokteyli, remdesivir ve deksametozonun aynı anda uygulandığı tedavinin dünyadaki başka hiç kimseye yapılmadığı ve ABD halkı da dahil olmak üzere ölümcül hastalığa yakalanan insanların birçoğunun kullanım onayı verilmediği için söz konusu ilaçlara erişemediği belirtildi.

ABD HALKI DA DAHİL OLMAK ÜZERE İNSALIĞIN ÇOĞU TRUMP'LA AYNI TEDAVİYİ GÖRME İMKANINA SAHİP DEĞİL Dünyada yeni tip corona virüse yakalanan insanların birçoğu ABD Başkanı Donald Trump’la aynı tedaviyi görme imkanını sahip değil. CNN'de yer alan habere göre 74 yaşındaki Trump’ın mümkün olan en iyi bakımı alması ve eksta ilgiyle tedavi edilmesi elbette kabul edilir bir durum, ancak gördüğü tedavinin büyük bir kısmı corona virüs nedeniyle 215 bin kişinin hayatını kaybettiği ABD de dahil olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde halkın kullanımına açık değil.

Covid-19 teşhisi konulan ve 2 Ekim Cuma gününden bu yana Walter Reed Askeri Hastanesi’nde tedavi gören Trump, dün gece doktorlarının kararının ardından hastaneden taburcu oldu.

"HASTALIKTAN KORKMAYIN" DEDİ AMA 36 MİLYONUN KULLANDIĞI İLAÇLARA NASIL ULAŞABİLECEĞİNİ AÇIKLAMADI

Helikopter ile Beyaz Saray’a götürülen ABD Başkanı attığı tweette, “Hastalıktan korkmayın. 20 yıl öncekinden daha iyi hissediyorum!" ifadelerini kullandı. Ancak Trump attığı tweette ölümcül hastalığa yakalanan ABD’lilerin dünyadaki yaklaşık 36 milyon kişinin kendisine uygulanan tedaviye nasıl erişebileceğinden bahsetmedi.