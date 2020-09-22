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Trump, COVID-19 salgınından Çin'in sorumlu tutulmasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, "Birleşmiş Milletler, (COVID-19 salgınına ilişkin) eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutmalı." ifadesini kullandı.

22 Eylül 2020 Salı 17:50
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Trump, COVID-19 salgınından Çin'in sorumlu tutulmasını istedi

Trump, bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle çevrim içi olarak yapılan BM 75. Genel Kuruluna gönderdiği video mesaj ile hitap etti.

COVID-19 salgını nedeniyle 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük küresel mücadelenin yaşandığını vurgulayan Trump, "Çin virüsü (COVID-19) 188 ülkede sayısız cana mal oldu. ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en agresif seferberliği başlattık." dedi.

Nisandan bu yana COVID-19 kaynaklı ölüm oranlarını azalttıklarını belirten Trump, "Çabalarımız sayesinde şu anda 3 aşı nihai klinik deney aşamasında. Onları önden seri üretiyoruz ki hemen dağıtıma geçebilelim. Aşıyı dağıtacağız, virüsü yeneceğiz ve pandemiyi bitireceğiz." diye konuştu. 

Daha önce eşi görülmemiş bir iş birliği ve barış sürecine girildiğini belirten Trump, şunları kaydetti:

"Biz bu aydınlık geleceğe ilerlerken, bu pandemiyi dünyaya salan ülke olan Çin'i de sorumlu tutmalıyız. Virüsün ilk günlerinde Çin, ülke içi seyahati durdurdu ancak Çin'den yapılan uçuşlara izin verdi. Çin, benim uyguladığım seyahat yasağını da kınadı. Çin hükümeti ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yanlış bir şekilde virüsün insana bulaştığına dair kanıt olmadığını söyledi. Sonra da belirti göstermeyen kişilerin virüsü yaymayacağını duyurdu. BM, bu eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutmalıdır."  

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