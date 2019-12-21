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Trump, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne silah ambargosunu şartlı kaldıran yasayı imzaladı

21 Aralık 2019 Cumartesi 17:37
Trump, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne silah ambargosunu şartlı kaldıran yasayı imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kongrede kabul edilen ve ABD'nin belirli koşullar ve sınırlamalar altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah ambargosunun kaldırılmasını öngören "tahsisatlar yasa tasarısı"nı onayladı.

Trump, Kongreden geçen, ABD'de "Federal hükümet bütçe yasası" olarak bilinen tahsisatlar yasa tasarısına eklenen "Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji İşbirliği Yasası"nı imzaladı.
Kongreden dün geçen yasanın ilgili bölümünde, ABD'nin GKRY, Yunanistan ve İsrail ile Doğu Akdeniz'deki iş birliklerine vurgu yapılıyor. 

Yasanın “Bulgular” kısmında GKRY, İsrail ve Yunanistan’ın önemine dikkat çekilerek Akdeniz, Ege ve Orta Doğu’da "tek taraflı, uluslararası hukuku ihlal eden ve iyi komşuluk ilişkilerini zedeleyen davranışlara karşı olunduğu" ifade ediliyor.

ABD’nin müttefikleri arasında enerji güvenliğini sağlaması gerektiği kaydedilen yasada, Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltacak Güney Hattı ve Adriyatik Boru Hattı'nın inşasının önemine dikkat çekiliyor.
Türkiye’nin adada 40 bin askerinin bulunduğu aktarılan yasada, ABD’nin ambargosundan dolayı GKRY'nin Rusya ve başka ülkelerden silah aldığı ve bunun ABD'nin çıkarlarıyla uyuşmadığı belirtiliyor.
Yasanın doğrudan GKRY ile ilgili bölümünde ise ABD'nin 1987'den bu yana bu ülkeye uygulamakta olduğu silah ambargosunun şartlı olarak kaldırılması öngörülüyor.

Bu bölümde satılan silahların son alıcısının GKRY yönetimi olması gerektiğine vurgu yapılırken, GKRY'nin kara para aklamayla mücadeleye devam ettiğinin ve Rus askeri gemilerinin Rum limanlarını kullanmadığının Kongreye tescil edilmesi şartı getiriliyor. Buna göre en az yılda bir kez ABD yönetiminin Kongreye, GKRY'nin bu şartlara uyup uymadığını tespit eden bir rapor sunması gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpABDGüney Kıbrıs Rum YönetimiSilah AmbargosuTahsisatlar Yasa TasarısıHaberGündemKıbrıs
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