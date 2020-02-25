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Trump Hindistan'a gidince Amerikalıların bu ülkenin nerede olduğunu bilmediği ortaya çıktı

ABD Başkanı, Yeni Delhi’deyken bazı Amerikalılar zihinlerini meşgul eden sorulara yanıt bulmak için Google’a başvurdu

25 Şubat 2020 Salı 21:59
Trump Hindistan'a gidince Amerikalıların bu ülkenin nerede olduğunu bilmediği ortaya çıktı
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ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk kez gerçekleştirdiği Hindistan ziyareti Amerikan halkı arasında da merak konusu oldu.

India Today’in haberine göre Trump, eşi Melania Trump, kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner’la birlikte Hindistan turuna çıkarken Amerikalıların Google’da “Hindistan nedir?” ve “Hindistan neresidir?” diye arattığı ortaya çıktı.

Google’da kelimelerin nasıl aratıldığını gösteren Google Trends uygulaması, söz konusu soruların Trump’ın ziyaretin konuşulması sonrası ocak ayı sonundan bugüne kadar ne kadar sıklıkla sorulduğunu ortaya koydu.

Arama grafiğine göre “Hindistan neresidir?” sorusunun diğerinden daha fazla ilgi gördüğü anlaşıldı.

Bu soruların sorulmasına dair ABD’de bölge bazında yapılan hesaplamalardaysa DC, Hawaii, Batı Virginia, Güney Dakota ve Kansas’ın ilk sıralarda geldiği görüldü.

Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpHindistan
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