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Trump ile aynı ortamda bulunacaklara COVID-19 testi şartı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile aynı ortamda bulunacak herkese yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi yaptırma şartı getirdi.

03 Nisan 2020 Cuma 22:52
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Trump ile aynı ortamda bulunacaklara COVID-19 testi şartı

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada COVID-19 salgını döneminde Trump ve Pence'in sağlığının korunması için gerekli adımların atıldığını vurguladı. 

Deere açıklamada, "Bugünden itibaren, Trump ya da Pence ile yakın mesafede bulanacak herkes, COVID-19 testi yaptıracak. Bu test ile belirti göstermeyen kişilerin virüsü Trump ya da Pence'e bulaştırma olasılığının azaltılması amaçlanıyor" ifadesini kullandı.

Gazeteciler söz konusu düzenlemeye dahil değil

Öte yandan Beyaz Saray muhabirlerine göre, söz konusu düzenleme gazetecilere uygulanmayacak.

Halihazırda, Trump'ın basın toplantılarına katılan gazetecileri kısıtlayan Beyaz Saray, basın odasındaki gazetecilerin Trump ve Pence ile belirli bir mesafeyi koruduğunu, bu nedenle de teste gerek olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Mart'ta ve dün COVID-19 testi yaptırmıştı, her iki testin de sonucu "negatif" çıkmıştı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence ise ofisinde çalışan bir kişide virüs tespit edilmesinin ardından 21 Mart'ta test yaptırmış ve sonucun "negatif" olduğu açıklanmıştı. 

Anahtar Kelimeler:
Beyaz SarayTrumpCovid-19Koronavirüs
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