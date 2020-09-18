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Trump ile FBI arasında yeni gerilim: Antifa

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, Başkan Donald Trump'ın terör örgütü olarak tanınacağını açıkladığı Antifa'nın bir örgüt değil ideoloji olduğunu söyledi.

18 Eylül 2020 Cuma 13:45
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Trump ile FBI arasında yeni gerilim: Antifa

Wray, Antifa'ya ilişkin değerlendirmesini, ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesinde yaptı.

Antifa'nın ciddi endişe yarattığını ve FBI'ın Antifa ile bağlantısı olduğu düşünülen bireyler dahil şiddete başvuran anarşist aşırıcılara karşı uygun soruşturmalar yürüttüğünü dile getiren Wray, öte yandan Antifa için "Bu bir grup ya da örgüt değil. Bir hareket ya da ideoloji." ifadesini kullandı.

Wray, sağ ve soldaki aşırıcıları teşkil ettikleri tehdit açısından kıyaslaması istendiğinde de "FBI'da aslında bizler tehditleri sol, sağ bağlamında düşünmüyoruz. İdeolojiye değil şiddete odaklıyız." değerlendirmesini yaptı.

FBI Direktörü Wray, son yıllarda ABD'de en ölümcül saldırılardan beyaz üstüncüler gibi şiddete başvuran ırkçı aşırıcıların sorumlu olduğunu vurgulayarak 2020'de ise en ölümcül şiddete, anarşistler gibi hükümet karşıtı aktivistlerin yol açtığını belirtti.

Wray ayrıca istihbarat yetkililerinin Rusya'nın kasım ayında ABD'de yapılacak başkanlık seçimine müdahale ettiği yönündeki değerlendirmesini de onayladı.

Bunların, kamuoyunu yönlendirme amacı taşıyan kampanyalar ve Demokrat aday Joe Biden'ı karalama çabaları biçimde meydana geldiğini belirten Wray, henüz 2016'daki gibi seçim altyapısını hedef alan müdahalelerin tespit edilmediğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, siyahi George Floyd'un ölümü üzerine başlayan protestoları şiddete dönüştürmekle suçladığı Antifa grubunun terör örgütü olarak tanınacağını duyurmuştu.

Antifa nedir?

Kamuya açık kaynaklarda, "Anti-faşizm" kelimesinin kısaltılmışı olarak kullanılan ve Almanya'da yükselen Nazizm'e karşı ortaya çıkan aşırı sol grup Antifa hareketinin kökeni Avrupa'da 1930'lara dayanıyor.

Amerika'da 1980'lerden sonra ortaya çıkan Antifa, politik reform ve uzlaşıdan ziyade siyasi hedeflerine doğrudan eylemler yaparak ulaşma yolunu seçen aşırıcılar olarak biliniyor.

Faşizme ve ırkçılığa karşı, özellikle toplumsal olay ve protestolarda kendini gösteren bu gruplar, karşı tarafı yıldırma, fiziksel şiddet eylemleri ve mala zarar verme gibi "protesto taktikleri" kullanmasıyla öne çıkıyor. 

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